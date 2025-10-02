El Telecable Hockey presenta sus nuevas caras

«Estamos encantados de formar parte del Solimar», comenzaba su alocución a los medios José Antonio Migoya. El director de la Fundación Caja Rural de ... Gijón se mostraba encantado con el acuerdo de patrocinio que vincula a ambas entidades. «Hacemos este acuerdo con la idea de ser un patrocinador que dure a lo largo del tiempo y esperamos poder estar al lado de ellas, dándoles apoyo en la cancha», expresó en las oficinas de la compañía bancaria en el paseo de la Infancia.

El club de La Calzada presentó sus nuevas armas para la campaña que inicia este sábado: su nuevo patrocinador –que se ubicará en la parte anterior de la camiseta entre las publicidades de Telecable y Gijón– y a sus cuatro nuevas incorporaciones para la presente temporada. Mariona Colomer, Laia Juan y las porteras Viky Caretta y Aine Pérez fueron las encargadas de lucir las nuevas indumentarias del club, con su nuevo patrocinador. «Para nosotros es una buena noticia por lo que significa y porque nos vincula a una entidad que representa Gijón y que tiene muchas cosas en común con el club», celebraba Fernando Sierra. Para el director general del Telecable Hockey este acuerdo demuestra «esa cercanía con la ciudad» de la que siempre presumen las fabriles.

Las vigentes campeonas de la OK Liga comienzan mañana su defensa del título rindiendo visita a Las Rozas. Un encuentro con el que las de Natasha Lee esperan desquitarse de la derrota en la pasada Supercopa ante el Palau, en semifinales. Del equipo catalán llegó este verano a Gijón una de sus incorporaciones, la campeona europea Mariona Colomer. «Es un reto que cojo con muchas ganas. El Telecable pasa de ser mi rival a ser el equipo con el que lucho los títulos», analizaba la jugadora. «Hicimos buen hockey, pero veníamos de una semana juntas por los compromisos con la selección. Hicimos buen juego y seguro que se van a ver buenas cosas este año», avanzó Colomer.

La italiana Caretta fue otra de las jugadoras que no pudo sumarse a la disciplina del equipo de La Calzada hasta la semana pasada. Ella disputó el Europeo defendiendo al país transalpino. «Personalmente quiero intentar subir el nivel. Dar lo mejor de mí, que creo que todavía no he sido capaz». No lo tendrá fácil para hacer olvidar a Fernanda Hidalgo, aunque asume el reto.

Una misión que, a sus 17 años, sintetizaba mejor que nadie otra de las nuevas caras. «¿Qué se espera del equipo? Lo de todos los años. Ganar partidos y títulos», reflexionó ayer Aine Pérez.