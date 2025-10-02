El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
De izquierda a derecha: Fernando Sierra, Mariona Colomer, Viky Caretta, Laia Juan, Aine Pérez y José Ántonio Migoya. I. G.
Hockey Patines

El Telecable Hockey presenta sus nuevas caras

Las cuatro jugadoras del club fichadas para esta temporada estrenan la camiseta con el nuevo patrocinador del equipo: Fundación Gijón Rural

Iván García

Iván García

Gijón

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:16

Comenta

«Estamos encantados de formar parte del Solimar», comenzaba su alocución a los medios José Antonio Migoya. El director de la Fundación Caja Rural de ... Gijón se mostraba encantado con el acuerdo de patrocinio que vincula a ambas entidades. «Hacemos este acuerdo con la idea de ser un patrocinador que dure a lo largo del tiempo y esperamos poder estar al lado de ellas, dándoles apoyo en la cancha», expresó en las oficinas de la compañía bancaria en el paseo de la Infancia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere repentinamente la madre de Pablo Pisa: «Me la encontré en el suelo»
  2. 2 Requisan los animales del ganadero asesinado en Ribadesella «por falta de voluntad de cuidado» de su viuda
  3. 3

    Entrevista de EL COMERCIO a la rescatadora asturiana Anabel Montes: «Esta misión no tenía que haber existido jamás»
  4. 4

    Israel desactiva la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 443 activistas a Europa
  5. 5

    Condenado a cárcel un menor por una violación grupal a una prostituta en el Nalón
  6. 6 El Boombastic anuncia su despedida: «Gracias por estos cuatro años»
  7. 7 El Principado requisa por orden judicial los animales del ganadero asesinado en Ribadesella
  8. 8

    La mujer que un hospital de Santander dio por muerta
  9. 9 Los estudiantes asturianos, en huelga «por el fin del genocidio» en Gaza
  10. 10 Susto por la caída de cascotes en una terraza del barrio de La Arena, en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Telecable Hockey presenta sus nuevas caras

El Telecable Hockey presenta sus nuevas caras