El Telecable Hockey presume de familia

«El club sigue evolucionando y sigue creciendo», celebraba Fernando Sierra. El director general del Telecable Hockey presumía orgulloso del músculo que mostró el ... equipo sobre el parqué de Mata Jove en la noche en la que el conjunto fabril presentó a sus 22 plantillas. Desde la categoría 'mini', hasta el laureado primer equipo femenino. En total, más de 200 jugadores y jugadoras que ayer se vistieron de corto para el tradicional posado con el que el equipo de La Calzada mostró su presente y miró hacia el futuro.

«Trabajamos con siete colegios, más de 500 carnets de abonados. El crecimiento del club es importante», continuó Sierra, señalando que «en algunas categorías no tenemos capacidad para acoger a más deportistas». Una demostración que para Sierra realza la imagen de «club de cantera». Uno por uno, los diferentes equipos fueron desfilando ante la atenta mirada de autoridades, patrocinadores y allegados que se dieron cita en el polideportivo. «No es solo cantera, sino afición». De cara al sénior femenino, la punta de lanza del club, Sierra mostró su satisfacción ante el inicio de una temporada en las que las de Natasha Lee se han tenido que reinventar tras las bajas del curso pasado. «Estábamos convencidos de que había una buena plantilla y vamos a volver a estar en la pelea por los títulos».

Todos son importantes, aunque «la Copa de la Reina nos hace especial ilusión por ser en Gijón esta temporada» reconocía la propia 'Tasha' ayer, en uno de esos días «que presta mucho viendo a 200 guajes por ahí». Las campeonas de la OK Liga fueron la última de las plantillas en ser presentadas. Después, todas se agruparon en el centro de la pista, en el momento de la gran foto familiar en la que se sumaron todos los que hacen posible el Telecable Hockey. No faltó Juan Acuña, director de la empresa que da nombre al club. Comparó al equipo fabril con el Real Madrid por su capacidad para reinventarse año tras año y seguir en la pelea. Aunque «el éxito no es el trofeo ni los goles, es tener a toda esta gente aquí».

También tomó la palabra el presidente de la entidad deportiva, José Luis Souto, quien dijo que, una vez dejado atrás el treinta cumpleaños del club de hockey, es el momento de mirar hacia la próxima cifra redonda: «Vamos a por los 50». A la gran fiesta deportiva de Mata Jove asistieron diferentes autoridades políticas regionales y locales, como la viceconsejera de Turismo, Lara Álvarez, la vicealcaldesa de Gijón, Ángela Pumariega y el concejal de Deportes, Jorge Pañeda. Todos coincidieron en destacar que el club de La Calzada es el mejor embajador posible de la ciudad y del Principado por «los valores que transmite».