El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Natasha Lee inmortaliza con un selfie el momento de la foto de plantilla del primer equipo femenino durante los actos de ayer en el pabellón de Mata Jove. ARNALDO GARCÍA

El Telecable Hockey presume de familia

Los 22 equipos y más de 200 jugadores de todas las edades del club participaron ayer en la tradicional foto de temporada en Mata Jove

Iván García

Iván García

Gijón

Martes, 18 de noviembre 2025, 01:07

Comenta

«El club sigue evolucionando y sigue creciendo», celebraba Fernando Sierra. El director general del Telecable Hockey presumía orgulloso del músculo que mostró el ... equipo sobre el parqué de Mata Jove en la noche en la que el conjunto fabril presentó a sus 22 plantillas. Desde la categoría 'mini', hasta el laureado primer equipo femenino. En total, más de 200 jugadores y jugadoras que ayer se vistieron de corto para el tradicional posado con el que el equipo de La Calzada mostró su presente y miró hacia el futuro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenido un joven por una agresión sexual en el Naranco
  2. 2 Hallan el cadáver de un hombre en un cajero de Gijón
  3. 3 Dolor contenido en el funeral por Natalia Menéndez en Grullos
  4. 4 Multa de 200 euros, sin seguro y hasta cárcel: Las consecuencias de no llevar la V16 en el coche
  5. 5 Avilés trata de recuperar la normalidad tras las inundaciones
  6. 6 Ocho años de cárcel para el hombre que prendió el monte Naranco: es la mayor condena por un incendio forestal en Asturias
  7. 7 El juzgado acuerda el ingreso la mejor detenida por la muerte de su cuñada en Candamo en el centro de menores de Sograndio
  8. 8 «Vengo a solicitar la eutanasia. Pues aquí no es»
  9. 9

    Un exalto cargo del Principado señala al Servicio de Minas como responsable último de lo que ocurría en Cerredo
  10. 10

    Faustino Blanco deja la Finba y el Principado ya busca fuera de Asturias a su sustituto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Telecable Hockey presume de familia

El Telecable Hockey presume de familia