Lada-Langreo Femenino | David Valdés: «El equipo es guerrillero y competitivo» David Valdés. / JUAN CARLOS ROMÁN David Valdés - Entrenador del Lada-Langreo Femenino El entrenador explica cómo es el día a día del equipo y analiza la liga regional de esta temporada ELENA S. HERRERO Sábado, 29 septiembre 2018, 16:01

El equipo del Lada-Langreo Femenino está listo para afrontar el siguiente partido con la garra que les caracteriza. Esta tarde, a las 18.30 horas y en casa, se batirán a duelo con el Gijón B. Un partido en el que demostrarán todas sus cualidades y pondrán en marcha las estrategias marcadas por su entrenador David Valdés, quien cuenta a EL COMERCIO cómo es el día a día del equipo.

Sube el nivel. «Este año la liga regional es muy competitiva. A excepción de cuatro equipos, están todos al mismo nivel. La anterior temporada terminamos en la octava posición. Hemos renovado la plantilla con jugadoras jóvenes, así que nuestro objetivo será similar. Eso sí, si conseguimos crear mejor fútbol y conseguimos sumar algún punto más, sería genial. Si se hacen bien las cosas, quedaremos a mitad de la tabla. Si se hacen muy bien la cosas, quedaremos entre la cuarta y la sexta plaza».

Disfrutar y competir. «Hay cuatro equipos que destacan por encima de todos: el Real Oviedo, Sporting, Femiastur y Llanera. Los dos últimos descendieron de Segunda División y serán, sin duda, dos rivales a batir. También hay clubs que tienen jugadoras veteranas y que están trabajando muy bien. Nosotros somos el Lada-Langreo Femenino y tenemos el mercado de las cuencas un poco limitado porque cuando tenemos a alguien que destaca, se van a equipos mayores. Igualmente, nuestro principal objetivo es que todas disfruten. Eso sí, tengo bien claro que para disfrutar hay que competir».

Crece el club. «Hace tres años, el Lada-Langreo CF decidió apostar por el fútbol femenino, así que se continuó con lo que era por aquel entonces el Langreo Femenino. Desde entonces, hemos visto que hay más chicas interesadas en jugar al fútbol. El club cuenta con 55 jugadoras que compiten en tres categorías (regional, alevín y senior sala). Cuantos más equipos femeninos podamos disponer, mucho mejor. Estamos encantados, pues queremos que todas ellas crezcan, aprendan y disfruten con nosotros».

Las mujeres son mucho más disciplinadas. «Entrenamos tres días a la semana. Igualmente, para nosotros los estudios y el trabajo de cada una de ellas son lo principal. Lo que quiero decir es que si no pueden venir a entrenar no pasa nada. Muchas de ellas no pueden acudir a los entrenos por la tarde y vienen a realizar actividades conmigo al campo durante la mañana. Somos los que somos y estamos aquí para disfrutar. He entrenado a equipos masculinos y veo que las mujeres son mucho más disciplinadas. Es un lujo trabajar con todas ellas»

Próximo partido. «Cada vez vienen más espectadores al campo a vernos jugar. Es cierto que aquellos equipos que están más arriba en la tabla atraen un mayor público. Las chicas son bastante guerrilleras y competitivas, así que suele venir mucha gente a vernos. Este sábado, no será menos. Jugamos a las 18.30 horas, contra el Gijón B. Nuestro objetivo será competir y dar nuestra mejor versión en casa. Venimos de dos partidos seguidos sumando y trataremos de continuar con esa rutina».

Diversión dentro y fuera del campo. «Además de entrenar, hacemos alguna actividad extradeportiva. Hemos ido a la playa, a jugar al padel, a los karts, de comida... Ahora les tengo prometido un Spa a todas. ¡Me sangran por todos los lados! Estoy muy contento con todas porque somos un equipo tanto dentro como fuera del campo. Eso es lo importante».