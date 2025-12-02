El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Aitana Bonmatí, en un partido con la selección española. Efe

Aitana Bonmatí estará cinco meses de baja

La triple Balón de Oro ya ha sido operada de forma satisfactoria de la fractura del peroné izquierdo

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Martes, 2 de diciembre 2025, 14:40

Comenta

Aitana Bonmatí, estrella del Barça y de la selección española, ha sido intervenida este martes de manera satisfactoria de la fractura «transindesmal» del perdoné izquierdo y deberá permanecer de baja alrededor de cinco meses. Según informó también el club azulgrana, la cirugía ha corrido a cargo del doctor Antonio Dalmau, en el Hospital de Barcelona, bajo la supervisión de los servicios médicos del Barça.

Muy mala suerte la de la triple Balón de Oro, ya que esta grave lesión se la produjo de manera totalmente accidental durante un entrenamiento con la selección, el pasado domingo, para preparar junto a sus compañeras el partido de vuelta de la final de la Liga de Naciones que el combinado de Sonia Bermúdez disputa este martes frente a Alemania.

Aitana hizo un mal apoyo, acabó la sesión con molestias, fue trasladada a un centro sanitario y las primeras pruebas radiográficas ya confirmaron la fractura de peroné. La catalana abandonó la concentración y se trasladó a la Ciudad Condal, donde le hicieron más exámenes que detallaron el alcance exacto del problema, clave para que los médicos determinaran el tratamiento a seguir y la necesidad de una operación.

La rotura es seria, ya que en caso contrario ni siquiera hubiera sido obligado el paso por el quirófano. La denominada fractura transindesmal es una rotura en el tobillo que ocurre por encima de los ligamentos entre la tibia y peroné. Suele conllevar, como ha ocurrido en el caso de Bonmatí, la fractura del perone y causa una importante inestabilidad en el tobillo.

De bajón

Su ausencencia es fundamental para España y, como reconoció Sonia Bermúdez, esta grave lesión supuso «un golpe anímico para todo el equipo». «Estamos de bajón, pero las jugadoras son fuertes mentalmente y estamos preparadas para el partido ante Alemania», añadió en la previa la técnica madrileña. Las integrantes de la selección hicieron piña para tratar de vencer a las germanas tras el empate sin goles de Kaiserslautern y homenajear a Aitana antes y después de un partido con lleno en el Metropolitano y récord de asistencia a un partido de España.

Aitana es una pieza fundamental para Sonia Bermúdez en un centro del campo que ya contaba con bajas importantes como las de Patri Guijarro o Tere Abelleira. Por ello, la seleccionadora tendrá que mover su once de gala. Además, Aitana se une a Salma Paralluelo en la enfermería azulgrana, que también cayó lesionada en el último parón internacional en el duelo ante Suecia. Como ya ocurriera en la pasada Eurocopa, donde la tres veces Balón de Oro no pudo empezar con normalidad al sufrir una meningitis vírica, se espera que su hueco en el campo lo ocupe Vicky López, o incluso Jenni Hermoso, si la jugadora de Tigres retrasara su demarcación.

