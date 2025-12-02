El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Claudia Pina adelanta a España
El Metropolitano, con el público animando a la selección española. FEF
Liga de Naciones | Final

Día histórico de la selección femenina con récord en el Metropolitano

55.843 espectadores no quisieron perderse la final de la Liga de Naciones y superaron la anterior marca de un partido de La Roja

Javier Varela

Javier Varela

Martes, 2 de diciembre 2025, 19:39

Comenta

El Estadio Metropolitano vivió una tarde-noche histórica. La vuelta de la final de la Nations League femenina entre España y Alemania despertó una expectación enorme y, con más de 55.843 espectadores en las gradas se convirtió en el partido de la selección femenina con más aforo jamás registrado. la cifra superó ampliamente los 32.657 espectadores que habían llenado La Cartuja en la última final de la Liga de Naciones que cayó del lado español.

La afición respondió de manera masiva a la llamada de la seleccionadora, Sonia Bermúdez, y de sus futbolistas, que animaron a los aficionados a acompañar al equipo en esta nueva final.

Cuando comenzó la final el aspecto que presentaba el metropolitano ya era de las grandes ocasiones, pero con el paso de los minutos se fueron llenando el resto de las localidades. El día inestable y los grandes atascos en los accesos al estadio, en plena hora punta de regreso en Madrid, hizo que muchos aficionados llegaran tarde al partido.

El ambiente festivo se completó con la actuación del grupo La La Love You, encargado de animar al estadio durante el descanso del choque. No faltó 'El principio de algo', la canción que se había convertido en himno improvisado del vestuario de la selección española tras eliminar a Alemania en las semifinales de la pasada Eurocopa disputado en Suiza, un recuerdo que las jugadoras mantenían muy vivo.

Felipe VI, presente en el palco de autoridades, y las gradas llenas en el Metropolitano. Afp
Imagen principal - Felipe VI, presente en el palco de autoridades, y las gradas llenas en el Metropolitano.
Imagen secundaria 1 - Felipe VI, presente en el palco de autoridades, y las gradas llenas en el Metropolitano.
Imagen secundaria 2 - Felipe VI, presente en el palco de autoridades, y las gradas llenas en el Metropolitano.

La velada tuvo además un componente institucional histórico: el Rey Felipe VI presidió por primera vez un partido de la selección femenina. Aunque su presencia es habitual en encuentros de la selección masculina, hasta ese momento habían sido la Reina Letizia y la infanta Sofía quienes habían acompañado al equipo en sus grandes logros, como la final del Mundial 2023 en Sídney, en ocasiones junto a la princesa Leonor. Su asistencia subrayó el creciente reconocimiento que estaba recibiendo el fútbol femenino en el país.

Además, el palco estuvo lleno de hombres y mujeres de fútbol, encabezados por el seleccionador nacional Luis de la Fuente, así como alguna de las futbolistas que no han podido jugar la final por lesión como Salma Paralluelo y Patri Guijarro.

91.648 espectadores en Champions

Aunque el Metropolitano batió este martes el récord de asistencia de un partido de la selección española femenina, se quedó lejos del encuentro con más espectadores en un partido de fútbol femenino en España. Fue en el Camp Nou, que llegó a batir el récord de asistencia en dos ocasiones en la temporada 2021-22 en apenas unas semanas. La primera de ellas fue en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League ante el Real Madrid donde el conjunto azulgrana se impuso por 5-2 ante 91.553 aficionados. A las pocas semanas, el estadio del Barça acogió la ida de las semifinales contra el Wolfsburgo que el Barça ganó por 5-1 delante de 91.648 personas. El que es actualmente el récord de asistencia del fútbol femenino.

El Metropolitano sí puede presumir de tener también el récord de asistencia en un partido liguero, en un Atlético-Barcelona. En marzo de 2019 el estadio rojiblanco reunió a 60.739 personas en el que fue en su momento el récord de asistencia de un partido de fútbol femenino en España. Aquel día se superó la cifra establecida en enero de 2019 en el encuentro de Copa de la Reina entre el Athletic y el Atlético de Madrid en San Mamés, donde acudieron 48.121 personas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven «en estado de gran nerviosismo» provoca un altercado en un bar en Gijón
  2. 2 Una plantación de marihuana de un vecino, posible causa del incendio con una madre y su bebé heridas en Oviedo
  3. 3

    El Codema quiere convertir un convento de El Bibio, en Gijón, en escuela de 0 a 3 años y centro de Formación Profesional
  4. 4 Cuenta atrás para que los nuevos radares empiecen a multar en Oviedo
  5. 5 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  6. 6

    Comienza la búsqueda de Maritrini y su bebé en la balsa de Ribadesella
  7. 7 Fallece José Antonio Fidalgo, cronista oficial de Colunga y referente de la gastronomía asturiana
  8. 8 Un vidente predice el número de la Lotería de Navidad: tiene que ver con el apagón
  9. 9 Pere Navarro, director general de Tráfico, advierte a los conductores españoles sobre la baliza V16 obligatoria: «No nos equivoquemos»
  10. 10 Pedro Sánchez elogia la gestión de Adrián Barbón: «Hay que aprender de Asturias»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Día histórico de la selección femenina con récord en el Metropolitano

Día histórico de la selección femenina con récord en el Metropolitano