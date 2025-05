«El ascenso no es indispensable para la evolución de los chavales» Samuel Baños tiene clara la actitud que debe tener su equipo ante el Covadonga en el choque de vuelta: «Tenemos que ser valientes»

Andrés Maese Gijón Sábado, 24 de mayo 2025, 02:00

El Sporting Atlético se verá las caras mañana, a partir de las 17 horas, ante el Covadonga. Primer rival en el 'play off' de ascenso ... a Segunda RFEF. Después de vencer el primer envite por 2-0 en Mareo, Samuel Baños no quiere relajaciones ni confianzas. El equipo, en su opinión, no ha logrado todavía nada.

«Conseguimos una cierta ventaja, pero ellos también tienen el factor de la clasificación a su favor. Ahora quiero que el equipo sea valiente y gane el partido. Estoy convencido de que si vamos a defendernos vamos a pasar dificultades», reflexionó sobre el choque de vuelta. El filial del Sporting se juega pasar la eliminatoria para mantener intacta la esperanza de lograr el ascenso. Baños quiso restar importancia y reducir presiones a sus futbolistas: «Subir puede ser importante porque los escenarios de una categoría por encima se parecen mucho más al fútbol profesional, pero no es indispensable para la evolución de los chavales». «Estoy convencido de que si el equipo sale a defenderse va a pasar dificultades. Tenemos que ir a ganar en el Rabanal» El preparador explicó que «hemos visto en otras canteras que hay saltos de Tercera a Primera División. El que está preparado de verdad sabe que aquí las puertas siempre están abiertas para que vayan hacia arriba». En más de una ocasión, el técnico del Sporting Atlético se refirió a la humildad. Un factor clave para él de cara a continuar vivos en el camino hacia la Segunda RFEF. «En este negocio se debe ser muy humilde porque hemos visto en infinidad de ocasiones que se han dado vuelta a los marcadores en el tiempo añadido. Al final hablamos de partidos de mucha tensión que son muy diferentes a los de la Liga regular», incidió. También recordó que en estos casos los encuentros «son definitivos y eso le añade peligrosidad». No dejó pasar la oportunidad para recordar que muchos de sus pupilos se estrenan en este tipo de eliminatorias: «Lo chavales tienen mucho que aprender todavía y muchos se enfrentan a situaciones nuevas para ellos como es un 'playoff', que no todos lo han jugado. En ese aspecto creo que en el encuentro de ida dieron un pasito hacia adelante, pero espero que tengan mucho más para darnos». Por ese motivo, el cuerpo técnico haya estado también trabajando factores complementarios al juego. «El fútbol cuando la tensión sube y las emociones hay que tener cierta prudencia para saber manejar las situaciones. Y en ese ejercicio estamos trabajando para que aprendan a manejar este tipo de situaciones». La retirada de Cote Samuel fue preguntado también por Cote y su adiós al fútbol y al equipo de sus amores. «Deríamos lo primero tomar ejemplo de la humildad, de la naturalidad con la que se toma la profesión, de lo profesional que ha sido durante toda su carrera, dándose muy poca importancia», subrayó el preparador maliayo.

