«Los canteranos están deseando comerse El Molinón, pero se necesitan más cosas» El entrenador gijonés Juan Ramón López Muñiz, en un momento de la pasada temporada con el Málaga, en el estadio de La Rosaleda. / SALVADOR SALAS Juan Ramón López Muñiz | Entrenador «El Sporting siempre fue una combinación de veteranos y jóvenes. Hay que lograr ese equilibrio para tener resultados» JAVIER BARRIO GIJÓN. Viernes, 21 junio 2019, 03:55

La comida, con viejos amigos del técnico gijonés, trae sobremesa. Pero a primera hora de la tarde, caminando por Málaga con algo de viento, ya responde cumplidor Juan Ramón López Muñiz (Gijón, 1968). Aguarda destino y el final de curso de sus hijas tras una temporada durísima en La Rosaleda, cortada antes de tiempo, con el equipo andaluz en 'play off', por ese gatillo fácil que decide desde hace tiempo el destino del club de Martiricos.

-¿Preparado para volver a entrenar?

-Los entrenadores siempre lo estamos. Somos conscientes de que a veces empezamos un proyecto y otras, no. La ilusión nunca se pierde.

-¿Su idea pasa por seguir en España o salir fuera?

-Hoy en día todos estamos muy abiertos a lo que pueda pasar. Esto no es como antes, cuando uno estaba más situado en un mercado. Lógicamente, España es el mercado prioritario, sobre todo por cuestiones familiares.

-¿Le veremos empezar como rival del Sporting?

-En principio no hay una situación para que en breve pueda ir a algún sitio. Estoy esperando a que termine el curso para disfrutar de las vacaciones con la familia. A corto plazo, nada.

-A usted como entrenador no le han regalado mucho, pese a su trayectoria. ¿Le cuesta más que a otros engancharse?

-Yo estoy contento. Ir consiguiendo cosas y creciendo, poco a poco, me hace mucha ilusión. No es fácil, todo cuesta. Este es un mundo complicado en el que hay 42 entrenadores en activo a nivel profesional y somos miles. Hay que valorar lo que se tiene e ir tomando decisiones. A seguir peleando y sudando.

-¿Hay mucha diferencia entre el Levante y el Málaga?

-Hay diferencia. Seguramente de estructura, tranquilidad y proyecto. Son dos situaciones distintas y que no se pueden comparar. En el Levante hicimos un año espectacular. Había un equipo que creía en lo que podía hacer y lo fue consiguiendo. Eso nos llenó de moral. Íbamos en volandas. El equipo volaba. En Málaga sabíamos que iba a ser más complicado. Era un reto difícil por la presión que había de recién descendido y por las circunstancias propias del club. Pero en el fútbol hay que coger retos difíciles.

-Echaría de menos a Jony...

-Estuvo a un nivel tremendo en el Alavés. Imagínese en Segunda. Un lujo. Por lo que sea, Jony no se adaptó o no pudo triunfar como él quería. Nadie discute su calidad. Pero Málaga tiene presión y exigencia, y salir de casa no es fácil. Se lo digo por experiencia. Fui muy verde al Rayo. Luego también depende de la confianza que haya en el jugador para madurar.

-Logró uno de los ascensos a Primera más rotundos que se recuerdan con el Levante. ¿Cuál es el secreto?

-Es muy importante el grupo, que crea en lo que uno dice, y la gestión del mismo. Alrededor de estos equipos suele haber una presión añadida. Es importante que el jugador vea que todo va como debe de ir. El Levante eso lo tiene. Trabaja con tranquilidad.

-Hicieron también una buena selección de fichajes.

-Hubo fichajes de la categoría. Campaña, Nacho y Chema, por ejemplo, que los tuvimos en el Alcorcón. También había en el vestuario jugadores importantes como Morales o Roger. Y el equipo supo competir en Segunda, que es una categoría muy diferente a Primera. Exige, además de juego, trabajo, esfuerzo, sacrificio y una plantilla compensada. Son muchos partidos. Si surge un problema hay que tener a alguien en el banquillo que lo haga igual de bien que el que está jugando. Por eso le hablaba de la gestión del grupo. Hay que tener 18 ó 20 futbolistas que puedan jugar en cualquier momento sin bajar el nivel. Hay que marcarse objetivos a muy corto plazo para que el jugador vea que se van consiguiendo. En el año hay lluvia, nieve y frío, y cuando llegue el calor hay que saber llevarlo también.

-Sigue José Alberto en el Sporting.

-Me parece un gran entrenador. Ha trabajado mucho para tener esa oportunidad. Conoce lo que hay abajo y está preparado para entrenar al Sporting. Espero que le vaya lo mejor posible. Será bueno para todos.

-¿Y cómo vio el año del Sporting?

-Fue una temporada dura y difícil. Parecía que lo tenía y al final se le escapó, pero también los entrenadores buscaron soluciones. Hubo un momento que dieron resultado. Se ganaron muchos partidos, pero cuando llegó el último mes y no se ganaba, estaba sentenciado.

-¿Qué le parece la posibilidad de que pueda venir Javi Fuego?

-Es un futbolista de la casa. Conoce bien Mareo y la presión que hay. Dará experiencia y puede ayudar mucho a la gente joven. Cuando uno sube al primer equipo necesita ver que el de al lado le soluciona problemas, tanto en el campo como fuera. Que le lleve por el camino. Todos sabemos que Javi es un gran profesional. Los jóvenes tienen que seguir sus pasos.

-¿Le ilusiona el futuro con la hornada de canteranos que hay?

-El Sporting siempre fue una combinación de veteranos y jóvenes. Los Joaquín, Jiménez y compañía nos marcaban el camino. Es lo que le digo con Javi Fuego. Esa combinación siempre dio buen resultado. Y si había alguna falta, se fichaba fuera. Eso fue lo que dio al Sporting éxitos deportivos o grandes traspasos. Los canteranos están deseando comerse El Molinón si les dan paso, pero se necesitan más cosas. Hay que lograr ese equilibrio para tener resultados, aunque Mareo es un respaldo brutal.

-¿Le gusta Djurdjevic?

-Cuando lo empecé a ver, hablando con otra gente del fútbol, todos coincidimos. Es muy bueno. Y hablo del cien por cien de la gente con la que hablaba. No tuvo fortuna de cara al gol, pero es un delantero muy pesado para el rival. Lo que pasa es que el futbolista extranjero necesita tiempo: hay otro idioma, otra cultura, otra comida. Y él se ha adaptado muy rápido. En el entorno en el que me muevo todos comentamos lo mismo.

-¿Es importante para el Sporting que sigan Mariño y él?

-No me gusta opinar de eso. Desde fuera todos lo hacemos muy bien. Ya hay gente trabajando dentro que sabe lo que es oportuno y lo que no. Sí que creo que en esta categoría un buen delantero y un buen portero ayudan mucho. Son puestos definitivos y el Sporting los tiene. Mariño y Djurdjevic son dos grandes jugadores para un Sporting en Segunda.