Los jugadores del Caudal celebran uno de los goles de Cárcaba. MARIO ROJAS
Caudal 3-1 Praviano

El Caudal se reencuentra con la victoria

Los de Adrián González frenaron su mala dinámica con una victoria ante el Praviano gracias a triplete Jairo Cárcaba

ÁLVARO FERNÁNDEZ

MIERES.

Domingo, 7 de diciembre 2025, 21:30

Comenta

El Caudal se reencontró con la victoria cinco partidos después tras vencer al Praviano (3-1) en un partido en el que tuvo que remontar ... un marcador adverso y en el que brilló Jairo Cárcaba firmando los tres tantos locales. A los diez minutos Velardi lo intentó con un lanzamiento desde la frontal que desvió David Vázquez a córner y poco después se adelantó el equipo visitante con un centro chut de Luis Nuño desde la izquierdo que se envenenó y se coló en la portería de Pablo Díez.

