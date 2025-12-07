El Caudal se reencuentra con la victoria

El Caudal se reencontró con la victoria cinco partidos después tras vencer al Praviano (3-1) en un partido en el que tuvo que remontar ... un marcador adverso y en el que brilló Jairo Cárcaba firmando los tres tantos locales. A los diez minutos Velardi lo intentó con un lanzamiento desde la frontal que desvió David Vázquez a córner y poco después se adelantó el equipo visitante con un centro chut de Luis Nuño desde la izquierdo que se envenenó y se coló en la portería de Pablo Díez.

Así se llegó al minuto 24. Dani Lara derribó a Boza en el vértice del área. El colegiado señaló penalti y el encargado de lanzar y transformar fue Cárcaba para poner las tablas. Luis Nuño probó suerte desde lejos con un zapatazo tras un error defensivo local. A partir de ahí el equipo caudalista generó numerosas ocasiones aunque no estuvo acertado y con el 1-1 se llegó al descanso.

Nada más comenzar el segundo tiempo un pase medido de Santi Cabrera desde la derecha era cabeceado por Cárcaba en el área. Tras el 2-1 Pablo Díez le negó el gol a Diego Iza con una gran parada en un mano a mano y en la contra la tuvo Montequín. Ya en el añadido Jairo Cárcaba dio la tranquilidad a los mierenses firmando el tercer tanto de su cuenta particular.