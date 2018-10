El derbi asturiano vuelve el sábado 17 de noviembre Diegui intenta cortar un avance de Jony, en el derbi del Tartiere. / A. G. La Liga avanza la fecha del duelo de rivalidad regional que celebrará su primer acto en el Tartiere JOSÉ ÁNGEL GARCÍA GIJÓN. Martes, 23 octubre 2018, 02:57

El derbi asturiano ya tiene fecha y hora. El duelo entre el Real Oviedo y el Sporting correspondiente a la primera vuelta se disputará el sábado 17 de noviembre, a las 20.45 horas, y tendrá como escenario el Carlos Tartiere. El partido, a falta de confirmación oficial, será con casi toda seguridad declarado de alto riesgo.

La pasada campaña, el duelo celebrado en la capital del Principado marcó un punto de inflexión para ambos equipos, sobre todo para el bloque dirigido por Rubén Baraja, que inició su mejor racha, la misma que le llevó a luchar por uno de los dos primeros puestos hasta las últimas jornadas. El Oviedo, por su parte, pagó cara su irregularidad y a pesar de sus esfuerzos se quedó a las puertas (un solo gol) de disputar las eliminatorias por el ascenso.

Quedan todavía tres jornadas antes de la celebración del partido que paraliza Asturias. Tres encuentros claves para ambos conjuntos que aspiran a mejorar sus prestaciones después de un arranque titubeante.

El Sporting es uno de los peores equipos a domicilio en este arranque liguero

El Sporting de Baraja no puede conceder más margen a sus rivales, distanciado en ocho puntos de los dos primeros puestos de la clasificación. Ya no solo es un problema de resultados, sino de la imagen que proyecta el equipo rojiblanco, en el que los defectos afloran por encima de las virtudes a estas alturas. El entrenador, cuestionado por un amplio sector de la grada que es crítico con el juego que despliega el equipo, sabe que se juega mucho en las próximas semanas. Asume que el rendimiento de algunos futbolistas no es aún el esperado, pero tiene confianza en que con el paso de las semanas se consiga el ansiado ensamblaje.

El Sporting tiene un problema principal y ese es el rendimiento lejos de El Molinón. Hace más de seis meses que el equipo no gana a domicilio y eso es un obstáculo muy importante para un bloque que aspira a terminar entre los primeros.

El Oviedo, por su parte, había perdido solidez como local en el arranque, con resultados inesperados como la contundente derrota ante el Zaragoza o los empates ante dos recién ascendidos como el Extremadura y el Elche. Sin embargo, el equipo dirigido por Anquela ha reaccionado en los últimos encuentros ante su afición y ha encadenado dos victorias consecutivas y eso ha significado un alivio para un conjunto que empezó la Liga enseñando colmillo a domicilio.

Aún es pronto para ver cómo llegan ambos equipos al partido de rivalidad que, si bien solo representa tres puntos a efectos de clasificación, tiene connotaciones importantes por la rivalidad futbolística que mantienen históricamente ambas ciudades. La temporada anterior el Oviedo salió vencedor de esta particular batalla al empatar en el encuentro de ida y conseguir la victoria en la segunda vuelta. El Sporting, sin embargo, se llevó el gato al agua al quedar por delante en la Liga.