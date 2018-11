Diegui: «Debemos aprender del derbi de la temporada pasada y afrontarlo de otra forma» Diegui Johannesson cree que el duelo del sábado es «una gran final en el que las dinámicas no influyen» y espera que al final «la afición se sienta orgullosa» IVÁN ÁLVAREZ Lunes, 12 noviembre 2018, 18:54

Tras el duro revés sufrido la última jornada en Riazor, la plantilla del Real Oviedo ha regresado esta tarde a los entrenamientos con el duelo de este sábado contra el Sporting en el horizonte. «En el viaje (de vuelta) ya se notó que no estábamos anímicamente bien, pero esto forma parte del fútbol y hay que afrontarlo para llegar a esta semana tan importante con mentalidad positiva», ha señalado esta tarde Diegui Johannesson, uno de los dos jugadores de la primera plantilla azul nacidos en el Principado, plenamente consciente de la singularidad del encuentro que encaran en el Carlos Tartiere.

«Las dinámicas, tanto la suya como la nuestra, no influyen. Es una gran final, el derbi asturiano», ha proclamado el lateral maliayo, consciente de que «es un partido fundamental para la parte psicológica de los jugadores», pero también de que «la Liga es muy larga». Por ello, tiene claro que no deben tropezar con la misma piedra de la temporada pasada, en la que al triunfo sobre el Sporting le siguió un bache de resultados.

«El míster el año pasado siempre nos transmitió que era un partido más. Sí es verdad que la gente salió eufórica de haber ganado el derbi y eso no nos puede afectar. Es algo de lo que debemos aprender y afrontarlo de otra forma», ha explicado el internacional islandés, que considera que «el fútbol está siendo duro» con los azules y se muestra convencido de que si siguen «puliendo errores los resultados tarde o temprano van a llegar».

Johannesson, que ha confesado que en esta situación los veteranos del vestuario como Toché, Christian y Saúl apelan a la unidad para «sacar esto adelante», ha proclamado que «los derbis no se juega, se ganan». Para lograrlo, confía en contar con el impulso de la grada del Carlos Tartiere. «Sé que no nos van a fallar, porque es una afición ejemplar y va a estar con nosotros dando el do de pecho. Solo juntos podemos sacar esto adelante y revertir esta situación», ha expresado el hispanoislandés, ajeno a la situación de su adversario el sábado y exclusivamente centrado en trabajar para conseguir un triunfo «y que la afición se sienta muy orgullosa de nosotros».