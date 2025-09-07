Derrota injusta del Marino ante el Rayo Cantabria

El fútbol no hizo justicia con el Marino, que, pese a jugar en inferioridad numérica desde el minuto 18 por la expulsión de Berto Gonzalez, ... no le perdió la cara al partido y gozó de claras ocasiones para puntuar en el estreno liguero ante un Rayo Cantabria que amarró el triunfo con un tanto de Baldrich mediado el segundo tiempo (1-0).

El encuentro comenzó con unos primeros minutos típicos de tanteo, en los que el conjunto luanquín trató de imprimir una fuerte presión en bloque alto, con la que impedir una salida fluida de balón de la zaga rayista. El Marino fue adueñándose de la posesión del balón y generó las primeras llegadas con peligro al área del filial racinguista.

A los doce minutos, un preciso envío en profundidad de Villaldea hacia Tito, dejó al exdelantero del Llanera mano a mano ante Álvaro Jiménez, pero su disparo cruzado careció de fuerza y de dirección. Dani Martínez, un par de minutos después, fue el que lo intentó con un golpeo lejano que se marchó rozando el larguero.

Cuando más dominaban los pupilos de Sergio Sánchez, una acción desafortunada de Berto González, al dar una patada desde el suelo a Dani Cordero tras un agarrón previo del lateral del equipo verdiblanco, le costó la expulsión con tarjeta roja directa en el minuto 18.

La superioridad numérica pareció darle nuevos ánimos a un hasta entonces sometido Rayo Cantabria, que, dos minutos después, gozó de su primera oportunidad de gol, con un remate desde la frontal del área de Solórzano que buscaba la escuadra y al que respondió Dennis para desviar la pelota a córner.

Pese a estar con un jugador menos, el elenco de Sergio Sánchez continuó llegando con peligro al área rival. Superada la media hora, una acción individual de Tito desde el perfil izquierdo del área la culminó con un disparo cruzado que se perdió junto al palo. Dennis estuvo providencial tres minutos después al desviar con el pie, en una intervención de portero de balonmano, un disparo de Fuentes que pasó entre un bosque de piernas. Fue la última acción reseñable de un entretenido primer tiempo.

La segunda mitad discurrió en un toma y daca, con llegadas para ambos conjuntos. El equipo gozoniego tuvo la oportunidad más clara con la hora de juego ya superada, tras un centro desde la línea de fondo de Villaldea que Marcos Bravo no acertó a empujar a la red en boca de gol.

El que no perdonó fue Baldrich cinco minutos después. Remató de cabeza un balón prolongado por Fuentes, tras un centro desde la izquierda de Solórzano, para anotar el gol que acabó decantando el partido, pese a los intentos a la desesperada de un notable Marino para no irse de vacío de El Astillero.