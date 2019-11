El entrenador gijonés Dani Guindos, nuevo seleccionador de Guinea Ecuatorial Dani Guindos, en una sesión con la selección de Guinea Ecuatorial. / D. G. El técnico dirige a la selección de la excolonia española con la meta de superar por primera vez el proceso clasificatorio para la Copa de África IVÁN ÁLVAREZ Miércoles, 6 noviembre 2019, 03:48

Juventud e inconformismo confluyen en la figura de Dani Guindos (Gijón, 1984). Bajo la premisa de que la presencia en el estadio aporta una perspectiva singular, el entrenador asturiano asume que «los vuelos, las escalas, los kilómetros en coche y las horas sin dormir siempre formarán parte» de su día a día.

Con el propósito de captar los matices que completen la información obtenida con varias herramientas en forma de plataformas digitales, ha acumulado varios viajes para avanzar en el ambicioso proyecto en el que se embarcó, guiar a la Selección de Guinea Ecuatorial desde el banquillo hasta la fase final de la Copa de África y de paso dejar su huella en la historia futbolística de la antigua colonia española. «Nada funciona como en Europa, pero todo es cuestión de adaptación. Las diferencias culturales, sociales o deportivas no van a ser un problema», asegura Dani Guindos, quien convenció a los dirigentes del fútbol ecuatoguineano con su propuesta innovadora.

La 'Nzalang', como es conocido popularmente el equipo nacional que ahora dirige, solo ha estado presente en la gran competición del fútbol africano en dos ocasiones y en ambas lo hizo por su condición de anfitriona. En la pizarra del entrenador gijonés están depositas las esperanzas de conseguir una tercera incursión, la primera a través del complejo proceso clasificatorio.

«Miraremos a las selecciones teóricamente favoritas de tú a tú, les discutiremos la posesión y probablemente arriesgaremos más que ellos, porque en este juego el que no arriesga no gana. Y nosotros queremos ganar. Sé que tengo grandísimos jugadores y voy a sacar lo mejor de ellos», proclama este «gijonés con acento cangués», que estrenó cargo el pasado mes en Marsella con un amistoso ante Togo que terminó en tablas. «Mi debut con la selección siempre tendrá un lugar especial entre mis recuerdos», expresa Guindos, que pese a no poder contar con pilares como el mediocentro del Sassuolo Pedro Obiang, Nsue y Akapo consiguió que su equipo llevase la iniciativa con un estilo propositivo ante un rival que concurrió a la cita con sus estandartes Adebayor y Djené.

«Para mí hay dos conceptos clave, analizar en qué eres el mejor y luego ejecutarlo con una fe y determinación tremendas», expone sobre los rasgos indispensables que pretende inculcar a su selección. «Mi responsabilidad es detectar en qué son los mejores y hacerles creer que nadie les podrá parar», apostilla.

El tesón en la sangre

El niño que quedó impresionado en el campus de Mareo en el que acompañó al nigeriano Rashidi Yekini durante su presentación y soñó con hacer del fútbol su profesión persigue ahora ese anhelo desde el otro lado de la línea de cal. «Decidí que tenía que entrenar para ayudar a gente con mi misma inquietud a desarrollar su profesión», confiesa Guindos, perseverante en ese empeño y fiel a los esfuerzos que realizaba su familia cuando era un niño.

Dani todavía recuerda cómo su padre le lleva a entrenar cada día a Mareo desde Cangas del Narcea y cubría las casi dos horas de trayecto con una sonrisa tras robarle horas al sueño para atender el bar familiar. Por ello, considera esos valores «de persistencia, trabajo e ilusión» una de las grandes herencias de su progenitor, fallecido el pasado año.

Con solo 35 años, ya acumula un amplio currículo. Director del máster de la Federación Española y licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, realizó las prácticas con Abelardo y recuerda la amabilidad con la que le trató el 'Pitu' y cómo mentalizaba a sus jugadores en el Sporting B para elevar la exigencia. Un intenso aprendizaje en maratonianas jornadas de trabajo con Pantic en el Cerro del Espino precedió a su llegada a la cantera madridista, donde entabló una sólida relación profesional con el excentrocampista Álvaro Benito que se trasladó a lo personal. Un prolífico año en el filial del Alcorcón desembocó en su nuevo reto, con una ilusión a largo plazo. «Entrenar en mi tierra sería muy especial», señala. Mientras, se centra en «hacer soñar» a Guinea Ecuatorial.