España se cuelga el bronce tras derrotar a Argentina

España cerró el primer Mundial femenino de fútbol sala de la historia colgándose el bronce tras derrotar a Argentina (1-5). Una medalla que sabe a mucho por ser la primera en su estreno en una cita mundialista y porque se tuvo que sufrir para conseguirla, a pesar de lo que dice el marcador final. Las jugadoras de Clàudia Pons tuvieron que apretar los dientes hasta los últimos minutos para ganar el partido después de ir mandando desde muy temprano.

España salió a mandar en el partido, manejando la pelota y con el ritmo que mejor les convenía. Las españolas hicieron que la portera argentina, Trinidad D'Andrea, se multiplicara bajo palos, hasta que Ale de Paz abrió el marcador con un libre directo al borde del área. Su latigazo se coló entre las piernas de la guardameta para poner el 0-1 en apenas cinco minutos.

El gol español obligó a la Albiceleste a adelantar líneas, pero España, con una inspirada Elena, evitó males mayores. La Roja llegaba con claridad a la portería de Argentina, pero no terminaba de acertar con el gol y el choque se fue al descanso sin novedades en el marcador.

Tormenta goleadora en seis minutos

Tras la reanudación, el guion se sostuvo. España insistía sin premio; Argentina resistía gracias a D'Andrea. El partido parecía que iba a llegar a su fin sin que se moviera el marcador, pero entonces se desató la tormenta sobre la pista.

A seis minutos del final, Argentina pasó a jugar sin portero y el plan le salió bien con el tanto de Mailén Romero que, tras rebotar en Ale de Paz, despistó a Elena para hacer el empate. La Albiceleste, empujada por la inercia del gol, mantuvo la portera-jugadora y España lo aprovechó para hacer el segundo tras un robo de Laura Córdoba y remate desde campo propio. Sólo había pasado un minuto desde el empate.

Con todo perdido, Argentina insistió en la misma estrategia y España aprovechó para desangrar a su rival en los minutos finales con otros tres goles de Antía Pérez, Irene Córdoba -máxima goleadora del torneo con siete tantos- y Laura Córdoba, que redondearon el marcador hasta el 1-5 final.

España se marcha de Filipinas con una medalla de bronce que sabe a mucha más y con la sensación de que ha llegado para quedarse en la élite del fútbol sala femenino.