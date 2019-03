Jornada 2 Alba: «Estar fuera me sirvió para darle valor a venir a la selección» El lateral, que se ve «en el mejor momento de mi carrera», recuerda el «privilegio de ser el tercero con más internacionalidades» en esta lista RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN La Valeta Lunes, 25 marzo 2019, 20:22

«Tengo la misma ilusión que el primer día», dijo Jordi Alba en la sala de prensa del Nacional Ta'Qali de La Valeta. «Cuando volví a venir fue como la primera llamada de Vicente del Bosque. Estar fuera me sirvió para darle valor a lo que supone venir a la selección. Él (por Luis Enrique) me conoce a la perfección y entiendo que también tiene que ver a jugadores en mi posición. Es una etapa nueva. Quizá estoy en el mejor momento de mi carrera. Me encuentro en un nivel de forma muy bueno, tanto personal como profesionalmente. Estaba con muchas ganas de volver y ojalá sea para siempre, hasta que me retire», deseó antes de analizar su rol en el grupo. «Soy más mayor y tengo más experiencia que en anteriores años. La responsabilidad de venir aquí siempre es la misma, intentar hacer las cosas bien, como en anteriores partidos. Es un privilegio ser el tercero con más internacionalidades en esta convocatoria».

🗣 @LUISENRIQUE21: "Conozco bien a @JordiAlba, quizás sea de los que mejor conozco. Su nivel siempre ha sido muy alto"#UnidosPorUnRETOpic.twitter.com/yXoHZ1vlKe — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) March 25, 2019

El catalán regresó en noviembre a la selección española, después de que Luis Enrique no le hubiese citado en las dos primeras convocatorias para optar por José Luis Gayà y Marcos Alonso. «Me he encontrado a un jugador bastante parecido al que tenía en el Barcelona. Su nivel es alto y siempre lo ha sido», explicó Luis Enrique minutos antes de que atendiese a los medios el lateral azulgrana, al que el asturiano ve capacitado para actuar más adelantado con Gayá a su espalda. Su buen rendimiento en el Barcelona le catapultó a la titularidad ante Croacia y repitió frente a Noruega en Valencia, donde asistió tras una de sus clásicas llegadas hasta la línea de fondo a Rodrigo en el 1-0. De esas que suele dar a Leo Messi en el Barcelona, pero que suele repetir en La Roja: lleva 11 pases de gol en 68 partidos y 8 tantos convertidos.

«Malta es la 180 del mundo, pero no lo podemos tomar como referencia»

En Mestalla hizo un partidazo: creó cinco ocasiones de gol, completó los dos regates que intentó, conectó con acierto con Asensio, como en la acción del gol, hasta en 33 ocasiones y sólo falló 7 pases de 77 intentados. Además recuperó hasta veces la pelota a los noruegos. Alba explicó que el rendimiento personal y colectivo fue bueno. «Se puede jugar mejor y se puede jugar peor. El nivel fue muy alto e hicimos un grandísimo partido, muy serio. Nos pudimos ir con una ventaja más amplia en el descanso, pero, eso es el fútbol. Fue un gran partido porque hicimos lo que nos pidió el míster. Malta saldrá con mucha ilusión a ganar el partido. Nosotros saldremos como contra Noruega, intentando hacer el mejor partido posible y lo que nos pida el míster».

El lateral, como el seleccionador, analizó la importancia y ascendente de Sergio Ramos. «Es un jugador muy importante en su club y en la Selección. Es un referente para los que vienen desde abajo, tiene mucha personalidad y tira del carro del equipo», recordó. Su experiencia le hace insistir que por muy abajo que esté el rival en el ranking, hay que tener cuidado. «Malta es la selección 180 del mundo, pero en el fútbol actual cualquier equipo te puede complicar la vida. Fuimos mejores contra Noruega y sufrimos los últimos minutos con balones largos. Debemos intentar tener la posesión y llegarán las ocasiones e intentaremos meter goles.»