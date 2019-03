España-Noruega Luis Enrique: «Podíamos haber ganado 5-1 o 6-1» «Hoy me ha gustado casi todo, pero los merecimientos no valen ante un equipo que no necesita elaborar para llegarte con un pase», señaló el seleccionador tras el partido RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Enviado especial a Valencia Sábado, 23 marzo 2019, 23:34

Luis Enrique, al que durante muchos minutos se le vio dar instrucciones casi fuera de si cuando veía que las ocasiones no se traducían en gol, llegó a la sala de prensa de Mestalla para analizar la primera victoria de la fase de clasificación para la Euro. Sonrió y pidió agua para hacer una valoración inicial. «Ha sido un partido muy completo, genenando ocasiones de gol clarísimas, dominando al rival que se limitó a transiciones. Estoy muy contento con el partido. Hoy me ha gustado casi todo, podíamos haber ganado 5-1 0 6-1 tras nuestra primera parte pero los merecimientos no valen ante un equipo que no necesita elaborar para llegarte con un pase en largo. Empezar con victoria era importante y creo que los merecimientos están fuera de toda duda. Me hubiera gustado, y a ellos, haber materializado las ocasiones de gol. El gol se mejora generando confianza en los jugadores y delanteros. Lo más complicado es meterla dentro», dijo antes de loar tanto a Rodrigo Moreno como a Álvaro Morata.

El seleccionador, que en la previa había pedido el apoyo de la afición, se mostró contento por el ambiente vivido en el encuentro. «Mestalla me ha encantado. Ha estado casi lleno, nos han animado en todo momento... Cuando los jugadores necesitaban un extra de motivación, han estado ahí».

«Por mucho que mejoremos alguna vez nos van a llegar, el rival también juega»

El asturiano analizó el rendimiento de varios jugadores que, a su juicio, brillaron en el encuentro. Entre ellos Jesús Navas. «Era clave tener amplitud y desbordar en banda. Jesús ha estado espectacular, ha superado a su par y centrado de manera exquisita». Otro al que destacó fue a Dani Parejo, aunque su inicio fue algo inesperado para él. «Al principio ha perdido dos balones y es raro en él porque es de hielo. Muy seguro, sabiendo leer el partido. Le encanta el fútbol, sabe el nombre de todos los jugadores.... «

Lagerback, contento pese a caer

Por su parte Lars Lagerback, seleccionador de Noruega, quiso destacar que su equipo hizo un buen encuentro ante una superior España que les generó muchas oportunidades de gol. «Tengo que felicitar a mis jugadores porque nos hemos medido contra un gran equipo y han hecho todo lo que han podido hasta el final», apuntó antes de destacar que el rendimiento de su equipo creció tras el descanso dado que los cambios ayudaron a modificar la dinámica del partido.