Exigen explicaciones a la FEF por el «cambio de criterio» para las sedes del Mundial

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha pedido este lunes explicaciones al presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, sobre el «cambio de criterios» realizado para la selección de los estadios que serán sede del Mundial de Fútbol 2030 que organizarán Marruecos, Portugal y España.

En un comparecencia de urgencia tras publicarse por el diario 'El Mundo' una información que asegura que la Federación «manipuló» las puntuaciones de las sedes para dejar fuera a Vigo y meter a Anoeta, Caballero ha apuntado que fue un equipo técnico el que eligió a Balaídos como sede pero, 48 horas después, según publica El Mundo, se cambiaron los criterios: «Esto es gravísimo».

«A lo mejor alguien quería dejar fuera a Vigo», ha subrayado el regidor de la ciudad olívica, sin querer apuntar directamente a Louzán, aunque pidiéndole explicaciones porque «no parece que fuese el equipo técnico» el que cambió los criterios, según ha dicho.

En su intervención, Caballero ha explicado que el 25 de junio el equipo evaluador desarrolló un listado en el que se colocaba a Vigo como sede del Mundial de Fútbol 2030, pero no se hizo público. Este documento fue enviado a Rafael Louzán, según añadió el alcalde.

Dos días más tarde, el listado había cambiado, quedándose fuera Balaídos y, la semana siguiente, fue el propio Louzán el que confirmó que Vigo no será sede «por una diferencia pequeña». Hasta un mes después, sin embargo, el Ayuntamiento de Vigo no recibió una notificación que le informaba de que no sería sede del Mundial, por lo que el gobierno local exigió las puntuaciones y los motivos.

Caballero ha lamentado las distintas explicaciones que se le ofrecieron, indicando que en primer lugar se aseguró que Vigo quedó fuera por la «baja estructura financiera» de la candidatura. Un extremo negado por su alcalde, quien asegura que el Ayuntamiento tiene «deuda cero» y que podría afrontar la reforma de Balaídos «sin ayuda» si fuese necesario.

Tamaño del estadio

También el vicepresidente de la Federación Galega de Fútbol declaró que Vigo no había entrado debido a que «no iba de la mano» de la Federación. Más tarde, se apeló al tamaño del estadio, insistiendo Caballero en que Balaídos podrá llegar a los 43.500 asientos que pide la FIFA con la propuesta de reforma aportada por el Ayuntamiento.

Además, Caballero ha recordado que hace unas semanas pidió el cese del conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, por indicar que Vigo quedó fuera por la «falta de influencia» del gobierno local. El regidor, en fin, ha puesto énfasis en el «oscurantismo» y en la «opacidad» con la que se ha llevado a cabo la elección de las sedes, exigiendo de nuevo a Louzán que comparezca para dar explicaciones sobre lo ocurrido.

Por su parte, el PP de Vigo ha pedido al Ayuntamiento y a la Federación que lleven a cabo un trabajo «técnico, serio y contrastable» para aclarar el procedimiento realizado para la selección de las sedes del Mundial 2030. Y ha exigido que se publiquen las puntuaciones del proceso de selección.