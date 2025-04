Mourinho estruja la nariz al entrenador del Galatasaray

Amador Gómez Madrid Miércoles, 2 de abril 2025, 23:27 Comenta Compartir

José Mourinho protagonizó este miércoles un nuevo escándalo en Turquía. Tras la eliminación del Fenerbahçe en cuartos de final de la Copa por 1-2 ante el Galatasaray, el técnico portugués estrujó la nariz al entrenador del equipo visitante, Okan Buruk, que cayó al suelo tras una agresión que ha provocado indignación en el país otomano. Incluso entre los propios aficionados del Fenerbahçe, que piden la destitución de Mourinho, quien durante su etapa como entrenador del Real Madrid llegó a meter el dedo en el ojo al fallecido Tito Vilanova durante un clásico.

En cuanto el árbitro pitó el final del partido copero entre los eternos rivales de Estambul y más de un centenar de policías entraron al terreno de juego Mourinho se fue a por Buruk, a quien agarró de la nariz. Inmediatamente después de que el técnico del Galatasaray cayese al suelo, el argentino Fernando Muslera, portero del equipo visitante, fue corriendo a por Mourinho, pero el técnico luso abandonó el campo la carrera.

Algunos hinchas turcos reclaman incluso que Mourinho abandone de inmediato Turquía, donde lejos de tranquilizar su carácter está siendo aún más beligerante, con continuas denuncias públicas contra los árbitros por presuntos favores al Galatasaray en todas las competiciones. Este club también ha condenado la actitud de Mourinho. Bajo el título de 'Crying One', jugando con el 'The Special One', en las redes sociales se ha compartido un vídeo del polémico incidente protagonizado por Mourinho, que atraviesa su peor momento en el fútbol turco.