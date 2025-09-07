El Langreo se queda con la miel en los labios ante el Coruxo

Echó a andar el Langreo con pocas caras nuevas, pero con ausencias destacadas de jugadores importantes que se fueron tras el fin de la pasada ... temporada. Era un día para mostrarse, para enseñar los cimientos de este nuevo equipo que competirá un año más en Segunda RFEF.

El partido tuvo un ritmo alto en los primeros minutos, con muy pocas interrupciones y con el Langreo mostrándose mejor que el Coruxo. Hasta que los gallegos se desperezaron hubo tres llegadas con peligro de los locales. Llegaron otras tantas de los visitantes antes de irse a la caseta. Entre todas destacó el tiro al palo de Miguel Ángel Guerrero en el minuto 33, un disparo desde cerca que repele el poste.

En la segunda parte parecía que podría bajar el ritmo, pero ni los parones de los cambios, ni el hecho de que los gallegos se adelantaran en el marcador, hizo que bajase la intensidad del encuentro. Empezaron algo mejor los visitantes y en el 52 de partido un centro desde la derecha de Javi González lo recoge en el segundo palo Mateo Gandarillas y hace el 0-1, en un despiste de la parte de atrás langreana.

Pero el Langreo no bajó los brazos y se fue al ataque, con cambios también en la parcela de arriba. Entró activo René Reyes en el 67, pero antes de ese cambio tuvo una muy buena oportunidad Samu Pérez, que se quedó ante el portero pero cuyo tiro salió desviado.

La réplica del Coruxo fue otro tiro desviado de Sola tras pase atrás de Mateo. El golazo de Sergio Orviz vendría de un disparo lejano que fue todo un misil a la escuadra de Ruiz. Precisamente el portero del Coruxo sería el héroe de los gallegos de ahí al final con otras tres ocasiones claras del Langreo, que se quedó a medias de la remontada. El próximo partido, el sábado en Miramar ante el Marino, en el que será el primer derbi regional de la temporada.