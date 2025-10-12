El Lealtad se derrumba en la segunda mitad en Pucela

La mala dinámica de resultados del Lealtad de Villaviciosa tuvo un duro capítulo ante el Valladolid Promesas a domicilio por cuatro tantos encajados en ... la segunda parte (4-1). La de los Anexos José Zorrilla fue la tercera derrota consecutiva del conjunto de Las Callejas.

El defensa Omar, inicialmente suplente, se marchó expulsado con doble tarjeta amarilla, así que se perderá el ya de por sí complicado partido del próximo domingo contra el líder Fabril en Las Callejas. El planteamiento táctico del entrenador Luis Arturo sí dio resultado durante el primer tiempo.

El bloque bajo del Lealtad dificultó la creación de espacios de un Valladolid Promesas obligado a reaccionar delante de sus aficionados después de tres derrotas consecutivas. Sergio Esteban y Xavi Moreno buscaron la escuadra de la portería de Junquera con lanzamientos altos. El visitante Marcos probó fortuna desde lejos sin puntería. No hubo sustituciones al paso por los vestuarios de los Anexos José Zorrilla. La segunda parte registró los cinco goles del encuentro.

Los goles, tras el descanso

El castillo de naipes de la solidez defensiva del Lealtad comenzó a derrumbarse a partir de una mala entrega de Jaime que Carvajal, el héroe del encuentro como autor de tres tantos, se cocinó él solo ante la defensa para batir a Junquera de lanzamiento raso cruzado en el minuto 59. Luisen tiró desde lejos a las manos de Álvaro.

Nico dispuso de la oportunidad más clara de variar el rumbo del encuentro, un remate franco que se fue arriba. El último cuarto de hora resultó mortal para el Lealtad. Xavi Moreno amplió distancias al contragolpe con la ayuda de un rebote en Ambo en el minuto 78. Los tres últimos goles quedaron para la prolongación. Carvajal volvió a hacer estragos dentro del área en el minuto 92. El testimonial recorte de diferencias del Lealtad se produjo a balón parado: Nacho Estrada ejecutó un saque de esquina desde el costado derecho y el también revulsivo Krehl, recambio del desafortunado Ambo, superó de cabeza por el primer palo a Álvaro en el minuto 94.

El tiempo añadido dio incluso para un penalti de Omar por agarrón a Aranda, acción por la cual se marchó expulsado el jugador visitante al recibir la segunda tarjeta amarilla. Carvajal completó un encuentro de relumbrón batiendo a Junquera desde el punto fatídico, justo al alcanzarse el minuto 100, y el colegiado cántabro Pacheco Cotero señaló a continuación el final del encuentro.

Con este resultado, el Lealtad de Villaviciosa continúa en puestos de descenso, igualado con dos puntos con el Sámano como el equipo con menos unidades, y sin haber podido estrenar el casillero de victorias aún. No lo tendrá fácil la próxima semana, en la que el conjunto maliayo recibirá al líder: el Dépor Fabril. Los gallegos, que anteayer derrotaron al Langreo cuentan sus seis encuentros por triunfos. Los de Luis Arturo, eso sí, están obligados a comenzar a sumar si no quieren descolgarse del resto.