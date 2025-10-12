El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El local Carvajal, entre Cissé y Pesquera, del Lealtad. V. P.
Valladolid Promesas 4-1 Lealtad

El Lealtad se derrumba en la segunda mitad en Pucela

Tres goles de Carvajal y otro de Xavi Moreno sentencian a los de Luis Arturo, que continúan en puestos de descenso y sin conocer la victoria

Juan Díez

Valladolid

Domingo, 12 de octubre 2025, 19:11

Comenta

La mala dinámica de resultados del Lealtad de Villaviciosa tuvo un duro capítulo ante el Valladolid Promesas a domicilio por cuatro tantos encajados en ... la segunda parte (4-1). La de los Anexos José Zorrilla fue la tercera derrota consecutiva del conjunto de Las Callejas.

