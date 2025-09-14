El Lealtad de Villaviciosa se vuelve de vacío de Sarria

El Lealtad, en su estreno a domicilio en Segunda Federación, compitió hasta el final, pero un tanto poco antes del intermedio y la expulsión de ... Ricky en el segundo acto le privaron de poder puntuar ante otro recién ascendido, la Sarriana, que sentenció en el tramo final por medio de Sané. Los de Luis Arturo se vuelven de vacío de tierras gallegas y sufren su primera derrota del curso.

El conjunto anfitrión llegaba tocado tras no poder puntuar en la primera jornada en el campo del Vetusta, mientras que el equipo maliayo afrontaba el choque con la confianza de haber estrenado la categoría con un empate de mérito, en casa frente a un histórico como el Numancia. El inicio del conjunto de Luis Arturo no fue bueno y concedió varias ocasiones claras sobre su portería.

Primero fue William, a los dos minutos, el que amenazó con un disparo que se marchó desviado. Luego, el intento de Millán, lo tapó Junquera.

La ocasión más clara de la primera mitad para el Lealtad llegó en un error en la salida del guardameta local, tras un saque de banda, en la que el balón se paseó por la línea de gol y Luisen no llegó a rematar. Cuando todo parecía indicar que se llegaría al descanso con empate a cero, Hugo Villaverde, tras una gran acción individual, batió a Junquera por bajo y puso el 1-0 en el marcador al filo del descanso. Fue un jarro de agua fría para los maliayos del que ya nunca se repondrían a pesar de no perderle nunca la cara al encuentro.

Pudo empatar con diez

En la reanudación, el Lealtad ganó enteros y empezó a cargar el área local, sobre todo a través de centros y en acciones a balón parado en la búsqueda del empate. Ayudado por los cambios, el cuadro maliayo trató de revertir la imagen de la primera mitad. A quince minutos del final, una contra de la Sarriana terminó con la expulsión de Ricky, que derribó a Mané cuando se quedaba solo frente a Junquera. El central del Lealtad vio la tarjeta roja directa y el Lealtad se quedó con diez hombres enterrando buena parte de sus opciones de rescatar algún punto de tierras lucenses.

En la falta posterior, el lanzamiento de David Vilán acabó en la red, aunque el árbitro anuló el tanto por una infracción de Ju en la barrera. Pese al golpe, el Lealtad no se rindió e, incluso con uno menos, dispuso de la ocasión más clara en un remate de Cissé que obligó a Embadje a intervenir para evitar el 1-1.

La sentencia llegó al filo del tiempo reglamentario, con el Lealtad quemando las últimas naves a la desesperada. Un error en el despeje de la defensa dejó el balón franco para Sané, que no perdonó y batió a Junquera con un disparo certero para establecer el 2-0 definitivo. El tanto cerró el encuentro y supuso la primera derrota del conjunto de Villaviciosa, que la próxima jornada recibirá en casa a otro recién ascendido, el Sámano, en un duelo ante dos equipos llamados a luchar por evitar el descenso.