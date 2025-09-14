El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El colegiado le muestra la tarjeta roja a Ricky tras derribar al local Mané cuando encaraba portería. LOF
Sarriana 2-0 Lealtad

El Lealtad de Villaviciosa se vuelve de vacío de Sarria

Un gol antes del descanso y la expulsión de Ricky lastran el plan de los de Luis Arturo que sufren en tierras gallegas su primera derrota

Javier Pazos

Sarria (Lugo)

Domingo, 14 de septiembre 2025, 22:12

El Lealtad, en su estreno a domicilio en Segunda Federación, compitió hasta el final, pero un tanto poco antes del intermedio y la expulsión de ... Ricky en el segundo acto le privaron de poder puntuar ante otro recién ascendido, la Sarriana, que sentenció en el tramo final por medio de Sané. Los de Luis Arturo se vuelven de vacío de tierras gallegas y sufren su primera derrota del curso.

Espacios grises

