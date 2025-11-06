El Barça se descose

Daniel Panero Jueves, 6 de noviembre 2025, 19:31 Comenta Compartir

El Barcelona regresó del partido en Brujas con las mismas sensaciones que rondan a los azulgranas desde el principio de temporada. El equipo se ha descosido, no encuentra la manera de solucionar los problemas defensivos y los tres goles recibidos ante el conjunto belga no hacen sino ahondar aún más en un problema que ya se ha vuelto recurrente. Es el principal quebradero de cabeza de un Hansi Flick que no piensa dar una vuelta a su modelo de juego. No hay plan B, el Barça solo sabe jugar en la cornisa.

Esa obstinación es lo que llevó al Barça a repetir todos sus pecados en Bélgica. El equipo de Flick no supo atacar, volcó todo su juego en Lamine Yamal, y una vez perdía el balón todas las alarmas saltaban. Los culés tienen pérdidas de balón en zonas prohibidas, presionan con menor intensidad y llegan tarde a un poseedor de balón que además tiene tiempo y calidad para castigar al rival. Por si eso fuera poco, la línea adelantada da siempre el paso adelante y lo hace sin la coordinación que lograba imponer Iñigo Martínez, jerarca de la zaga hace unos meses, y sin importar las facilidades que tenga el equipo rival, menos exigido a la hora de salir desde atrás.

Todos estos fallos han provocado que el Barcelona sea un equipo vulnerable. Lo fue contra el Sevilla en el doloroso 4-1 del Pizjuán, ante el Girona en un partido que por momentos fue una ruleta rusa, en el clásico y por supuesto en Brujas y frente a un rival que, a priori, debería ser asequible para un equipo cuyo objetivo es acceder al Top 8 de la fase liga de la Champions. «En el medio del campo no hemos presionado bien, no como queríamos. No es fácil para la última línea defender así. Tenemos que trabajar en ello y analizarlo todo», afirmó Flick al respecto tras la derrota ante el Brujas.

No existe plan B

El partido en Bélgica es uno más en la larga lista de encuentros en los que el Barça ha jugado con fuego. El pasado año también lo hacía, pero el equipo era capaz de generar mucho más en ataque y eso generaba pérdidas de balón en zonas menos dañinas y también tapaba muchas de las carencias que pudiera tener el equipo. Pese a las dudas, Flick dejó claro tras el encuentro contra el Brujas que no piensa renunciar a su juego ni matizar la idea. «No tenemos que variar nuestra forma de jugar, somos el Barça. Tenemos que trabajar en esta idea porque cuando todos hayan vuelto, todo irá mejor», declaró.

Las palabras de Flick no tapan, sin embargo, la realidad de un Barça que debe mejorar en defensa si quiere aspirar a todos los títulos. Los siete goles del Inter ya privaron a los culés de alcanzar una final de Champions y ya son diez los partidos con el técnico alemán en los que el equipo ha recibido al menos tres goles. Como dijo Frenkie de Jong en Bélgica, «si encajas tres goles es muy difícil ganar».