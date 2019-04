Semifinales I Ida Klopp: «No siempre se trata de Messi, pero por supuesto que está» Jürgen Klopp, en la rueda de prensa previa al Barcelona-Liverpool. / AFP «Si sólo nos centramos en él, hay otros diez futbolistas de talla mundial que pueden decidir el partido en cualquier momento», señaló el técnico alemán sobre el Barça JOSÉ MANUEL ANDRÉS Madrid Martes, 30 abril 2019, 20:38

«A veces los periodistas a veces sois la leche, hacemos entrevistas hablando de mil cosas y os quedáis con eso. Soy un aficionado del fútbol desde hace mucho tiempo, así que cómo no me va a gustar este estadio», respondió a las preguntas sobre sus declaraciones acerca de que el Camp Nou no es un templo del fútbol como otros.

«Sabemos lo difícil que es jugar contra el Barcelona por la calidad de sus jugadores. No siempre se trata de Messi, pero por supuesto que está. Si sólo nos centramos en él hay otros diez futbolistas de talla mundial que pueden decidir el partido en cualquier momento», señaló sobre la gran amenaza azulgrana.

«Nunca he ganado en España como entrenador. ¡Vaya, cada vez vamos a peor! Aunque un empate tampoco sería un mal resultado. Cuanto más alto es el nivel, el Barça más se mete en el partido. Ahora además son campeones de Liga y se pueden centrar en mayor medida en la Champions. Estoy deseando que llegue el partido de mañana aunque será complicado», dijo el técnico alemán sobre su estadística adversa ante equipos españoles a domicilio y acerca de un rival del nivel del Barça.

«Si Firmino está al 100% probablemente juegue. Hoy ha entrenado con nosotros, mañana entrenará y si está bien jugará», explicó sobre el estado físico del delantero brasileño y las posibilidades de que acabe jugando en el Camp Nou.