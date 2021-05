Final Tuchel: «Siempre es difícil jugar contra Guardiola» El técnico del Chelsea reconoce que el Manchester City quizás sea el equipo «más fuerte de Europa» en estos momentos, pero recuerda que su escuadra ya fue capaz de cerrar esa «brecha» en los dos precedentes más recientes ante los 'citizens' Thomas Tuchel, dirigiendo la última sesión preparatoria del Chelsea antes de la final de la Champions. / EP COLPISA Viernes, 28 mayo 2021, 20:11

Thomas Tuchel es consciente del desafío que afronta en la final de la Champions ante un Manchester City que llega como un tiro a la cita, pero tiene plena confianza en su equipo y le ve capaz de alzarse con la que sería la segunda 'orejona' en la historia del Chelsea. «Hemos tenido dos experiencias en dos competiciones diferentes contra el City. Dos partidos diferentes con dos alineaciones diferentes. Tenemos la experiencia de lo valientes que debemos jugar en ciertas áreas del campo. Siempre es difícil jugar contra el City, el Bayern o el Barcelona cuando Pep está en el banquillo, genera una gran fe y éxito y tiene una gran mentalidad ganadora», avisó el preparador germano en vísperas del que será su octavo duelo en los banquillos con Pep Guardiola. Se profesan admiración mutua, pero el ex del Borussia Dortmund rehuye focalizar el encuentro en sus figuras. «Nunca voy a sugerir que soy yo contra Pep. No tenemos un partido de tenis mañana. Pep preparará a su equipo y yo prepararé al mío de la mejor manera posible», enfatizó.

No esconde Tuchel que el City es un equipo que atemoriza. «Quizás en este momento son el equipo más fuerte de Europa y han abierto una gran brecha en la liga, pero cerramos esa brecha durante 90 minutos en Wembley y volvimos a cerrar la brecha en Mánchester», señaló en referencia a la victoria de los 'blues' hace mes y medio en semifinales de la FA Cup y al triunfo de los londinenses también hace tres semanas frente a los 'citizens' en la Premier.

«Somos conscientes de que el Manchester City es el referente con este equipo y su entrenador en los últimos años. Pero en el fútbol siempre se consigue acortar distancias, lo hemos hecho y esto es el desafío de mañana. Cerramos la brecha la última vez siendo valientes, valientes, siendo fuertes como equipo, fuertes en la fe y la calidad», aseveró el teutón.

Tuchel confirmó que el portero senegalés Edouard Mendy y el centrocampista francés N'Golo Kante, entre algodones en los últimos días, podrán ser de la partida. «Están en forma», subrayó.

Y dejó claro por último que sus pupilos están listos para la posibilidad de que la final se resuelva en la tanda de penaltis, como ocurrió el miércoles en la Europa League. «Siempre practicamos los penaltis cuando nos enfrentamos a un partido donde es posible que vaya a penaltis. ¿Podemos simular la presión, el cansancio, la ocasión y cómo se sentirán en el partido? No, no podemos. Aún así, creemos que podemos ensayarlos. La tanda de penaltis de la Europa League fue fantástica en términos de calidad por parte de los lanzadores. No creo haber visto nunca algo así. 20 penaltis seguidos sin fallar y muy bien ejecutados. Hemos identificado a los jugadores que deberían lanzar los penaltis, pero no sé quién estará al final en el campo», apuntó.