Octavos Valverde: «Si generamos las mismas ocasiones que en la ida pasaremos seguro» «Nos encerraremos bien y esperamos a que Messi meta un gol», respondió irónico a un periodista francés que tildó al Barça de defensivo P. RÍOS Barcelona Martes, 12 marzo 2019, 18:05

«No sé qué hará el rival, pero no me preocupa excesivamente. El empate de la ida no le beneficia a ninguno de los dos, hace que no pase ninguno. Ellos tienen sus armas, a nivel ofensivo muy importantes, con jugadores potentes y rápidos y supongo que intentarán reforzar eso. Pero dominan en su Liga y no creo que sea fácil variarlo de un día para otro», insistió Ernesto Valverde en la previa del partido de Liga de Campeones ante el Olympique de Lyon. El entrenador del FC Barcelona, que no oculta tener presente la eliminación de Real Madrid o PSG, es optimista y considera que los suyos llegan en una buena situación al duelo de vuelta. «Quién no firmaría estar así en octavos, pero en lo que nos fijamos en lo estrictamente futbolístico. Nos fijamos en el juego. Si generamos las mismas ocasiones que en la ida (fue un duelo sin goles en el Groupama Stadium) pasaremos seguro», recordó antes de insistir que el Barcelona «siempre» responde en los «momentos difíciles». «Lo vimos el año pasado y este año está siendo también así. Mañana es un partido, 90 minutos, y puede pasar cualquier cosa. Puedes tener un acierto o una fatalidad. Estamos preparados para hacer un buen partido, para empujar hacia la portería rival con el apoyo de los nuestros», opinó.

Valverde reconoció que el vestuario no tiene vértigo al partido. ««El que el PSG o el Madrid hayan quedado eliminados te dice cómo está la competición y nos avisa que debemos estar atentos. Tenemos presión por pasar, como la tiene todo el mundo. Nos centramos en el juego y si generamos las mismas ocasiones que en la ida, pasaremos. Todos los entrenadores notamos que la Champions es especial. La Liga son 38 partidos y debes rendir, pero en Europa tienes el foco encima y existe una sensación especia». No estamos pendientes de lo que sucedió hace un año en Roma. Los partidos de Champions te sirven para ver que nada es sencillo y que las ventajas no valen de nada. El marcador está equilibrado y tenemos que ganar. Cualquier resultado de los que hicieron en fase de grupos le valdrían a los franceses», antes de vaticinar que habrá un gran ambiente en el Camp Nou: «La gente estará con nosotros y trataremos de conectarles un poco más. El equipo está enganchado con el equipo».

El técnico analizó varios nombres propios del encuentro. Entre ellos varios propios. Uno es Ousmané Dembélé al que analizarán «cómo está y dependiendo de ello tomaremos una decisión. Es un partido definitivo, pero no podemos equivocarnos. Cualquier detalle es interesante. Si está bien vendrá y si no deberá esperar otra oportunidad. Ellos no cambiaron el sistema hasta la segunda parte, pero me centraré más en lo nuestro que en lo que hagan ellos. Si no está él deberemos relevarle, como hicimos con Messi. Lo que me hace pensar es acertar con el sustituto», explicó. Parece que tiene menos opciones de ser titular Coutinho: «El cómo manejamos con los jugadores es una cosa privada y lo que deseamos es que nos den su mejor versión. Esperamos mucho de él».

Entre los nombres del Lyon quiso loar a Nabil Fekir, que se perdió la ida por sanción la ida. «Fekir es determinante, puede serlo en momentos del partido. Siempre está jugando en la mediapunta, a veces descolgado en situaciones difíciles de localizar, y en el último tercio es decisivo porque tiene remate, uno contra uno, disparo de media distancia, y es su jugador franquicia», comentó antes de recordar que arriba tienen mucho peligro por su manera de jugar. «Dembélé es su delantero centro y hace goles, pero de medio campo en adelante tiene a muchos jugadores importantes». Llegó un punto de la rueda de prensa en el que Valverde tiró de ironía para responder a un periodista francés que comentó que el Barça de Txingurri era defensivo. «Nos encerraremos bien atrás y esperamos a que Messi meta un gol», apuntó entre risas antes de analizar, casi de puntillas, la vuelta de Zinedine Zidane al Real Madrid. «Es un gran entrenador, llega a un gran club y será nuestro rival, nos enfrentaremos como otras veces nos hemos enfrentado», apuntó.