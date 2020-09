Protocolo sanitario La puerta cerrada se abre para el fútbol no profesional Un jardinero trabaja en el estadio de Riazor durante el confinamiento. / EFE La Segunda B se inaugurará el fin de semana del 17 y 18 de octubre con un máximo de 1.000 aficionados en los estadios AMADOR GÓMEZ Madrid Lunes, 14 septiembre 2020, 00:44

La puerta cerrada impuesta en los estadios de LaLiga Santander y LaLiga SmartBank que se mantendrá hasta 2021, se abrirá sin embargo esta temporada, «a expensas de la evolución de la pandemia, que está siendo imprevisible en el aspecto sanitario», para el fútbol no profesional. La Segunda B se inaugurará el fin semana del 17 y 18 de octubre y entonces ya podrán asistir a cada estadio de esta categoría un máximo de 1.000 aficionados, como consecuencia de la presión ejercida por las 17 comunidades autónomas y 8.000 municipios, a pesar de que el Gobierno recomienda que las competiciones oficiales de ámbito estatal y de carácter no profesional se disputen sin público.

Estadios como Riazor, El Sardinero o el Rico Pérez, entre los recintos de gran capacidad que ya no forman parte del fútbol profesional, ya podrán contar por tanto con aficionados en sus gradas a partir del próximo mes si así lo deciden sus respectivas comunidades autónomas y los clubes implicados. Tanto el Consejo Superior de Deportes (CSD) como el Ministerio de Sanidad aconsejan continuar con la puerta cerrada en todos los deportes no profesionales, pero finalmente se han aprobado hasta 1.000 personas en los estadios al aire libre y 500 en instalaciones cerradas, caso de pabellones o polideportivos, aunque durante la pandemia ya se han disputado, por ejemplo, partidos de balonmano, hasta con el 50% del aforo permitido.

Dado que la gran parte de los ingresos de los clubes modestos los obtienen en sus recintos, procedentes de la venta de entradas y el gasto en los bares, «la petición mayoritaria del sector está orientada a la vuelta de las competiciones para la temporada 2020-2021 con presencia controlada y gradual de público, actuando siempre con la prudencia requerida por la propia situación sanitaria», se destaca en el protocolo aprobado para el deporte no profesional, según el cual «se considera posible, en aras de coadyuvar en la medida de lo posible el regreso a la normalidad social, la presencia de público en el desarrollo de las competiciones». Sin embargo, el CSD recuerda que «dada la situación fluida, cambiante y asimétrica de la pandemia, la Plataforma Interterritorial (de Sanidad) se reunirá antes del 1 de noviembre y una vez que las competiciones oficiales de ámbito estatal se hayan reiniciado, al objeto de valorar la conveniencia de revisar los aforos».

La gran polémica en el protocolo común aprobado por el CSD, suscrito por todas las comunidades autónomas, las federaciones de municipios y provincias, las federaciones deportivas y el Comité Olímpico Español (COE), entre otros organismos, radica en la realización de las pruebas PCR, que dado su coste no pueden ser financiadas por las federaciones y clubes más débiles, no serán obligatorias, sino que solo «se recomiendan». «Nuestra posición es que no podemos poner a los deportistas sin más a hacer deporte sin hacerse pruebas, pero cuando, cómo y cuántas se tiene que resolver de acuerdo a criterios sanitarios. Si las pruebas se establecen en torno a esos criterios se recurrirá al Ministerio de Sanidad, para que se decida cómo y cuándo hacerlas», subraya la presidenta del CSD, Irene Lozano, quien recuerda que «hay que jugar con las competencias que tienen las comunidades autónomas».

«Hemos dicho que estábamos dispuestos a poner una parte del dinero que fuera necesario para sufragar esas pruebas, distintas federaciones también se han ofrecido y ha habido comunidades que nos han dicho que podrían contribuir, para sacar el deporte adelante», anunció la secretaria de Estado para el Deporte en la Cadena Ser.