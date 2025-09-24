El Betis rescata un punto en su estreno en Liga Europa

David Hernández Miércoles, 24 de septiembre 2025, 23:18 | Actualizado 23:30h. Comenta Compartir

El Betis rescató un punto en La Cartuja contra el Nottingham Forest en su estreno en la Liga Europa. Los verdiblancos se adelantaron pronto, pero se vieron casi todo el partido por debajo en el marcador. Tuvo que ser Antony y su beticismo quien puso el empate en el marcador en la recta final, para salvar los muebles en lo que parecía un inicio europeo gris del cuadro de Manuel Pellegrini. Ambos conjuntos son de los más fuertes que hay en la competición y las tablas no son un mal resultado para ninguno, que deberían resolver la siempre complicada fase de liga sin demasiados problemas.

El encuentro comenzó bien para el Betis, con un gol de Cédric Bakambu a los 15 minutos. Los verdiblancos encontraron el premio a su ilusión por regresar a la Liga Europa con una jugada muy perseverante entre Antony y el delantero congoleño. Sin embargo, la alegría duró poco porque dicha diana despertó al Forest, que reaccionó de inmediato con un gol de Igor Jesus fruto de una gran maniobra colectiva. Los ingleses siguieron acechando y, de nuevo, el delantero brasileño convirtió para alcanzar su doblete personal, con un remate de cabeza a la salida de un córner. La inversión en el atacante del Botafogo comenzó a salirle rentable a los ingleses, ya que se mostraba muy enchufado con cada balón que pasaba por sus pies.

El Forest no se relajaba y quería más, pero se topó con un buen Pau López y con el palo, que repelieron las embestidas inglesas. El equipo de Pellegrini se marchó pidiendo clemencia al descanso, un gol por debajo, pero con un solo remate a favor en toda la primera mitad. Después de la reanudación se calmaron las aguas y ambos conjuntos fueron más conservadores, pero con los verdiblancos portando la iniciativa para tratar de conseguir la igualdad. El paso de los minutos acrecentó al Betis, que finalmente empató a falta de diez minutos con más fe que argumentos futbolísticos.

Ambos equipos dieron por bueno el empate, el Betis por levantarse del aluvión impuesto por los ingleses en buena parte del encuentro, mientras que el Forest se conformaba con empatar como visitante en uno de los campos más complicados de la competición. En la segunda jornada, que se disputa la semana que viene, el cuadro de Pellegrini tendrá un encuentro algo más liviano en Bulgaria, contra el Ludogorets, que este miércoles venció al Malmo en Suecia. El Forest recibirá al Midtjylland danés por su parte, un encuentro donde se pondrá a prueba realmente si Ange Postecoglou tiene lo necesario para revalidar el título de la Europa League. que conquistó la pasada campaña con el Tottenham.