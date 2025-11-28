El Alavés mide el bajón anímico del Barça

Daniel Panero Viernes, 28 de noviembre 2025, 18:26 Comenta Compartir

El Barcelona persigue una inyección anímica. El conjunto que dirige Hansi Flick se mide al Alavés en el Camp Nou en un partido marcado por la dura derrota de Champions contra el Chelsea en Stamford Bridge por 3-0. Ese encuentro todavía duele en un vestuario que no pasa por su mejor momento anímico y que necesita reaccionar este fin de semana antes de una semana clave en la que los azulgranas se medirán al Atlético y al Betis.

Y es que el duelo contra el Chelsea ha llenado de dudas a un Barcelona que sigue sin encontrar ese ansiado equilibrio que le permita seguir siendo un equipo con mucho poderío ofensivo y a la vez un grupo sólido al que es difícil hacerle goles. Esa dualidad todavía no la tiene un Barça que regresó de Londres con caras largas y que tres días después todavía no está recuperado mentalmente. «Anímicamente estamos todos mal. La derrota contra el Chelsea ha sido difícil porque pensamos que podíamos ganar. Pese a ello, las sensaciones son buenas, vamos a trabajar en ello. Hay que venirse arriba tras la derrota», afirmó Hansi Flick en la previa del duelo contra el Alavés.

El técnico germano sabe de los problemas que atraviesa su equipo desde hace meses. Es consciente de ese punto de intensidad que ha bajado el grupo en los partidos respecto al pasado año y sabe también que sin recuperar eso va a ser imposible que el Barça esté al nivel necesario para competir por todos los títulos. «Cada jugador debe presionar. Parece que la culpa es de la defensa, y no es justo. Si no presionamos bien todos, tendremos problemas. Quiero ver en los partidos lo que veo en los entrenamientos», aseguró Flick antes de un partido que, pese a ello, puede suponer la cuarta victoria consecutiva en Liga tras las cosechadas contra el Elche, el Celta y el Athletic.

Para ello, el entrenador alemán podrá contar de nuevo con Pedri. El centrocampista canario ya ha superado sus problemas físicos y será la gran novedad de la convocatoria en una lista en la que no estarán Ronald Araujo y Fermín López. El uruguayo sufre un virus estomacal, mientras que el onubense, que estaba en un gran momento, tiene una lesión en el sóleo que le mantendrá fuera dos semanas. Ambos se unen a las bajas de Ter Stegen y Gavi, y condicionan un once en el que podría haber pequeñas modificaciones respecto al equipo que jugó en Londres. Eric García apunta a volver a la zaga junto a Cubarsí, Casadó podría volver a la titularidad y arriba Olmo tendrá su gran oportunidad junto a Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres, que se perfila como titular para dar descanso a Lewandowski.

Un rival propicio

El Alavés visitará el Camp Nou en un momento delicado. La situación que atraviesa el equipo babazorro sigue lejos de ser crítica, pero las dos derrotas consecutivas por la mínima contra el Girona y el Celta han cambiado la dinámica de un grupo que sigue compitiendo cada partido y que aterrizará en la casa del campeón con la idea de rascar algo positivo. «Vamos a tratar de hacer un partido inteligente. No podemos hacer un partido de ida y vuelta porque saldríamos dañados. Tenemos que ser un equipo corto, intenso y que se anime a jugar cuando tenga balón», afirmó Coudet. Para ello, el técnico argentino podrá contar con todos sus futbolistas a excepción del lesionado Calebe.

-Alineaciones probables:

Barcelona: Joan García, Koundé, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Casadó, De Jong, Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha y Ferran Torres.

Alavés: Sivera, Jonny Otto, Pacheco, Tenaglia, Enríquez, Carlos Vicente, Aleñá, Antonio Blanco, Denis Suárez, Toni Martínez y Lucas Boyé.

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias (Comité Madrileño).

Estadio: Camp Nou.

Hora y TV: 16:15 h. DAZN.