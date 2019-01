Jornada 19 Canales y Ceballos, o lo que cuesta hacerse un sitio en el Real Madrid Sergio Canales y Dani Ceballos, ambos con sus respectivos equipos. / Efe/Reuters El futbolista cántabro está en uno de sus mejores momentos profesionales gracias a la confianza de su paisano Quique Setién, mientras que el jugador andaluz comienza a ser importante para Solari ICÍAR MUÑOZ Sábado, 12 enero 2019, 18:39

El jugador del Betis Sergio Canales está atravesando, sin duda alguna, uno de sus mejores momentos en su carrera profesional gracias a la confianza total que le ha dado Quique Setién, ya que fue llegar este pasado verano al club andaluz y conseguir hacerse un hueco en un tiempo récord para convertirse en uno de los futbolistas más importantes de la plantilla. En 24 partidos con la camiseta verdiblanca ha marcado cuatro goles en lo que va de temporada. Pero no ha sido nada fácil llegar hasta donde está. Para ello ha tenido que esforzarse mucho.

Con tan solo 18 años subió al primer equipo del Racing Club de Santander, donde debutó en Primera División. Allí realizó una temporada (10/11) brillante, donde jugó 39 partidos y marcó siete goles, contando todas las competiciones. Ese momento hizo que varios equipos llamaran a su puerta, entre ellos el Real Madrid, equipo que terminó fichando al jugador para la temporada 2011-2012, con 19 años, un sueño para todo chaval que pasa en dos años de jugar en Segunda División B a un equipo lleno de estrellas.

Pero el sueño del crack santanderino se vino abajo, ya que en esa temporada únicamente pudo jugar 15 partidos, un total de 518 minutos, ya que llegó a disputarse el puesto con Özil que terminó por ganarle la partida, siendo uno de los jugadores favoritos de Mourinho. De esta manera, el Real Madrid a final de temporada decidió cederle al Valencia, que un año más tarde terminaría ejerciendo la opción de compra.

Hay que destacar que uno de los problemas que ha tenido Canales durante su carrera y que no le dejó avanzar profesionalmente en el Valencia han sido las lesiones. Su primera grave lesión ante el Athletic Club de Bilbao en Mestalla, cuando se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha, fue una de las peores lesiones que puede sufrir un jugador. Canales estuvo cinco meses alejado de los terrenos de juegos, pero lo peor no se quedó ahí, sino que cuando se recuperó de la lesión y se puso la camiseta valencianista, de nuevo, se volvió a romper en el mismo sitio. Sin contar con minutos en el Valencia, terminó fichando por la Real Sociedad, y también tuvo la mala suerte de volver a romperse el ligamento cruzado, pero esta vez de la rodilla izquierda. Pero ahora parece que las lesiones le están respetando y está a su mejor nivel profesional.

Ahora vuelve a enfrentarse al Real Madrid, un equipo al que todavía no ha logrado marcar ningún gol en las siete ocasiones en que se ha medido a la que fuera su escuadra. Su nueva posición en el campo, acostumbrado a jugar de mediapunta cuando ahora se incrusta en la zona de creación, está dando resultado y haciendo mejor futbolista a Sergio Canales, quien está consiguiendo su mejor temporada en sus diez años de profesional. De esta manera, el jugador verdiblanco no dudará en demostrar por qué esta en Primera División ante el equipo de Solari.

Heliópolis, inclemente con Ceballos

Por su parte, Dani Ceballos vuelve a la que un día fue su casa desde pequeño hasta que llegó, de nuevo, Florentino Pérez para llevarse otro jugador prometedor y joven para su equipo. Desde el año 2014 hasta 2017 que fichó por el club blanco, el andaluz jugó 105 partidos en los que marcó un total de siete goles. Por su parte, desde que está en Madrid no ha contado mucho para los entrenadores que han pasado por el equipo, ya que no está teniendo muchos minutos. Tan solo ha jugado 44 partidos y ha marcado tres goles, contando todas las competiciones desde la temporada pasada. Aunque es verdad que con la llegada de Solari al banquillo blanco está obteniendo más oportunidades y llegando a ser un jugador importante para el técnico argentino.

Pero Ceballos vivió una pesadilla la temporada pasada con Zidane, debido a que no contaba para el entrenador francés. El técnico, en un partido frente al Leganés que iba ganando 3-1, tuvo que pedirle perdón al jugador madridista, ya que hizo entrar a Dani Ceballos para solo jugar medio minuto. Además, cuando había jugadores lesionados, Zidane prefería cambiar el sistema de juego para meter a otros jugadores en lugar de contar con el de Utrera. El futbolista se planteó irse del Real Madrid, pero llegó Julen Lopetegui al banquillo madridista y decidió quedarse, para ver si podía tener minutos con el entrenador español. Así fue. Actualmente, el entrenador madridista, Solari, también está contando con él y siendo un jugador importante.

El utrerano regresa al Villamarín, de donde no salió muy bien parado y es que cada vez que pisa Sevilla la afición no le perdona cómo se marchó y la grada solo lo recibe con pitos, ya que no admiten que no renovara con el conjunto verdiblanco y se fuera por la puerta de atrás. Aunque al jugador esto no le hace gracia, como reconoció en una entrevista con 'El Chiringuito': «Me duele, porque soy bético y no ven todo lo que hice en cuatro años por el club». Su fichaje fue sonado debido al malentendido con el Betis, ya que como dijo el jugador esperaron hasta el último momento a que no renovara para subirle la cláusula, y llegaron equipos grandes y tomó la decisión de irse.

De esta manera, habrá que ver si este domingo los béticos le han perdonado ya o no su marcha al Madrid, tras su confesión de que sigue siendo uno de los suyos. Lo que está claro es que Ceballos, si tiene minutos, intentará demostrar el jugador completo que es, tanto para hacerse un hueco de titular en su actual equipo como para recordar al jugador que fue en el Betis.

Situaciones muy parecidas y relacionadas entre sí. Dos jugadores jóvenes que llegan al Real Madrid, españoles, con ganas de jugar y demostrar su valía tras una buena temporada en sus anteriores equipos. Pero llegaron a un club grande y el resultado fue ser suplentes. Aunque en estos momentos, Sergio Canales ha vuelto a ser quien era o incluso mejor en el Betis y Dani Ceballos parece que comienza a encontrar su sitio en el Real Madrid. Este domingo se verán las caras en el Benito Villamarín y veremos quién gana este duelo contra sus exequipos.