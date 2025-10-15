El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Kylian Mbappé y Robert Lewandowski. Afp/Reuters

El clásico también se juega en la enfermería

Lewandowski, la última víctima del 'virus FIFA', se suma a la larga lista de jugadores que afrontan entre algodones el Real Madrid-Barça del 26-O

Ignacio Tylko
Javier Varela

Ignacio Tylko y Javier Varela

Madrid

Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:41

Faltan todavía cerca de dos semanas para el gran clásico en el Santiago Bernabéu, pero resulta imposible no focalizar ya la mirada en ese duelo ... que puede marcar tendencia para toda la temporada y que también se disputa en la enfermería. Los dos colosos llegan entre algodones. La última víctima del 'virus FIFA' ha sido el polaco Robert Lewandowski, aquejado de una rotura muscular, pero entre blancos y azulgranas son nada menos que 15 los futbolistas que en estos momentos están tocados y aproximadamente la mitad descartados para ese pleito del 26 de octubre. Y seguro que la lista se amplía porque el conjunto de Xabi Alonso juega el domingo en Getafe y el miércoles ante la Juventus en Champions, en tanto que el combinado de Hansi Flick recibe el sábado al Girona y el martes al Olympiacos.

