Pedri saca la batuta

El Barcelona ganó el sábado en el Ciutat de València tras una remontada épica en la segunda mitad que tuvo en su germen a ... Pedri. El futbolista canario se echó el equipo a la espalda cuando más quemaba la pelota y lideró al conjunto culé para sacar adelante un partido que se había puesto prácticamente imposible con el 2-0 al descanso. Su gol y su manera de dirigir el juego cambiaron la película de un duelo que estaba destinado a ser el primer pinchazo de los de Hansi Flick.

Y es que la primera parte puso sobre el césped muchas de las dudas que el Barcelona puede tener para esta temporada. El adiós de Iñigo Martínez ha empeorado la salida con balón desde atrás y ha dejado a Araujo como el punto débil para esta misión, mientras que en el centro del campo todavía se busca el socio perfecto para Pedri, un jugador capaz de construir, pero también de ser fiable en la faceta defensiva. «Casadó juega porque hemos cambiado la estructura, queremos tener más consistencia y control en defensa», dijo Flick en los minutos previos al partido.

Flick sabía que las transiciones defensivas iban a ser clave en el Ciutat de València y ya fueron uno de los talones de Aquiles de su equipo la pasada temporada. Pese a ello, no supo dar con la tecla, el Levante lo aprovechó y el Barça tuvo que tirar de épica y del talento de jugadores como Pedri. El canario ha comenzado la temporada como terminó la anterior. Ya no hay rastro de aquel jugador frágil que no era capaz de sostener el ritmo durante los noventa minutos y ante el Levante supo ir de menos a más para ser el motor del Barça. «Jugamos más la posesión y dimos ritmo a la pelota de un lado al otro. Cuando mueves a un bloque bajo, consigues generar espacios para filtrar balones», analizó Pedri, sabedor de cuál fue la fórmula para desestabilizar a un Levante que parecía de granito.

Pedri fue la bisagra para un Barça que supo atacar por fuera gracias a Balde y a Lamine Yamal, fue el jugador encargado de encontrar a futbolistas entre líneas tras una primera mitad en la que los culés fueron incapaces de lograrlo y, sobre todo, fue definitivo con un tanto desde fuera del área que bien puede ser una solución ante este tipo de partidos. «Siempre me dicen que chute. Primero hice un tiro de prebenjamines y en la segunda me salió», afirmó el canario para explicar un latigazo a la escuadra que sirvió como punto de inicio para la remontada.

La intensidad no se negocia

Tras el debut en Mallorca, Flick dio un tirón de orejas a la plantilla al asegurar que los futbolistas habían jugado al 50%. Ese mensaje caló hondo en un grupo que tras una primera parte aciaga ante el Levante no se rindió y que aprovechó el paso por vestuarios para reagruparse y buscar la remontada. El técnico alemán se mostró «orgulloso» por recuperar ese carácter de campeón. Sabe que su equipo tiene fútbol para sacar adelante cualquier partido, pero también que la intensidad no es negociable y que es una de las claves para mantener el listón durante los noventa minutos. En el Ciutat de Valéncia, los culés despertaron a tiempo a lomos de un gran Pedri y recuperando esa seña de identidad que Flick quiere durante cada segundo de cada partido.