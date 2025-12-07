El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ferran Torres celebra uno de sus tres goles al Betis. C. Quicler / AFP
Análisis

Ferran Torres se convierte en 'Ferrandowski'

El valenciano firmó una nueva exhibición como 9 ante el Betis, con 'hat-trick' incluido, y ya suma once goles en Liga este curso

Daniel Panero

Domingo, 7 de diciembre 2025, 16:23

Comenta

Ferran Torres ha completado al fin su transformación. El atacante valenciano demostró ante el Betis en La Cartuja que está sobradamente preparado para dejar ... de ser una solución de emergencia y convertirse en un nueve con todas las de la ley. Ha aprendido, a la sombra de Robert Lewandowski, todos los fundamentos para ser un jugador de área y ha cultivado un instinto goleador que se ha ido desatando temporada tras temporada. Sus tres tantos contra los verdiblancos son la prueba definitiva del nuevo arma de Flick, un jugador que ha pasado de ser Ferran a ser 'Ferrandowski'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un nuevo fallecido activa las alertas por el problema de las personas sin techo en Gijón
  2. 2 Alice Campello, una invitada de lujo en la boda en Asturias de una conocida joyera
  3. 3

    El Ayuntamiento de Gijón comprará el suelo de Quirón en Cabueñes si el juzgado tumba su hospital
  4. 4 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  5. 5 Gijón blinda sus calles en Navidad por el nivel cuatro de alerta terrorista
  6. 6

    Imputado otro policía antidroga por la muerte a tiros de un joven
  7. 7

    El PP sería el partido más votado en Gijón en las elecciones autonómicas
  8. 8 «En Bali hemos bajado de revoluciones»
  9. 9 Gelabert vuelve a rescatar al Sporting
  10. 10 Fallece Marisa Santiago, cofundadora Grupo Lacera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Ferran Torres se convierte en 'Ferrandowski'

Ferran Torres se convierte en &#039;Ferrandowski&#039;