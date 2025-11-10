El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Miguel Ángel Gil Marín, Enrique Cerezo y Robert Givone, socio de Apollo. ClubAtléticodeMadrid

El fondo estadounidense Apollo adquiere la mayoría accionarial del Atlético

Gil Marín y Enrique Cerezo seguirán por ahora como consejero delegado y presidente de un club valorado en casi 2.500 millones

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:22

Comenta

Movimiento histórico y clave para el futuro del Atlético de Madrid, habrá que ver si en clave positiva o negativa, tras el anuncio del acuerdo ... con Apollo Sports Capital (ASC) para que la compañía global de inversión estadounidense se convierta en accionista mayoritario del club. En la práctica, esta operación significa la venta del club, aunque Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo seguirán al frente como consejero delegado y presidente, respectivamente, liderando este proceso de transición.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

