Fichaje Griezmann, un culebrón con fecha límite Leo Messi pugna por un balón con Antoine Griezmann El Barça busca los 120 millones para pagar este viernes la cláusula del francés, que ha agotado sus vacaciones legales, y medita presentarlo sin público RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Jueves, 11 julio 2019, 17:18

Una vez que el Barça consideró agotadas las opciones de negociar plazos con el Atlético para pagar la cláusula de Antoine Griezmann el club se puso manos a la obra para depositar los 120 millones. Desde el club afirman que podría ser en la mañana de este viernes... que es cuando Griezmann está legalmente obligado a presentarse a entrenar con el Atlético. Aunque el equipo rojiblanco comenzó su pretemporada y desde el domingo están en Los Ángeles de San Rafael los que tuvieron compromisos internacionales como Jan Oblak, Joao Félix o Thomas Lemar, su compañero en Francia con el que jugó en Andorra el 11 de junio, 'Grizzi' decidió no acudir. Lo hizo sabiendo que tendría un expediente y una sanción económica pero confiando en que el fichaje se anunciase de manera inminente y con la seguridad de que sus 30 días de vacaciones legales por convenio, peleados por el sindicato FIFPro y que figuran en el BOE.

El Atlético, molesto por la actitud del futbolista y al que obligó a hacer un vídeo el día que confirmó al club rojiblanco una salida con la que ya contaban desde marzo, si obligará esta vez al club comprador a ejecutar el pago íntegro de su cláusula, 120 millones desde el 1 de julio. De nada sirvió la reunión entre Òscar Grau y Miguel Ángel Gil Marín previa a las declaraciones de Bartomeu que llevaron a la entidad rojiblanca, indignada con la petición de un pago a plazos por los problemas de liquidez del Barça -que pagó con tres días la nómina de junio a sus empleados- y sus negociaciones en curso con entidades bancarias para conseguir una financiación, a lanzar un comunicado criticando el «comportamiento de ambos» proponiendo un traspaso. Algo a lo que se niegan en el Wanda Metropolitano, pese a que Nelson Semedo interesa a Diego Simeone. Y es que la Real Sociedad se lleva un 20%, lo que serán 24 millones.

El Barcelona quería usar la semana actual para el aterrizaje de Griezmann, que el jueves ya hubiese estado en Barcelona después de haber pagado el importe de su libertad y hubiese sido presentado el viernes después de hacerse la tradicional fotografía en la tienda del Camp Nou.

Sin presentación abierta en el Camp Nou, como pasó con Neto, ya que su plante del año pasado con el documental 'La Decisión' aún molesta entre una afición que tiene sensación de deja vú en este culebrón de verano y ya gritó 'Bartomeu dimisión' en la puesta de largo de Frenkie de Jong. El cambio de césped del estadio es una buena coartada para no hacer un evento abierto. Se duda también de la idoneidad de entregarle el '7' estando Coutinho en la plantilla, como hizo el Atlético con Joao Félix. Parece una manera de rebajar el caché del brasileño, siga o no en la entidad.

Valverde quiere otros fichajes prioritarios Mientras Valverde, que está contento con Griezmann por su versatilidad y trabajo, asiste con preocupación a que no se han fichado jugadores para varios puestos en los que no hay recambio desde hace tiempo y que tampoco se solucionaron con parches en el mercado de invierno desde la dirección deportiva, que apostó por Jeison Murillo y Kevin Prince Boateng pese a que las peticiones del técnico fueron distintas, sobre todo en el caso delantero ya que sus preferencias eran Fernando Llorente o Carlos Vela. Valverde ahora, tras las salidas de estos dos cedidos que no funcionaron, ha insistido que el equipo debe reforzarse en el central derecho, el delantero centro y también en el lateral izquierdo para poder dar aire a Gerard Piqué, Luis Suárez y Jordi Alba. Si llegase Neymar no habría dinero para los refuerzos en la zaga

El domingo será el reconocimiento médico para los que no han jugado Copa América y Copa África. Todos los preparativos completados, con el contrato hasta 2024 firmado, antes de ponerse ya de corto el lunes junto al resto de sus compañeros como uno más de la plantilla. Pero el ok al cheque que se debe depositar en la sede de La Liga aún no llegó y el plan se retrasará.

De no comprar su libertad este viernes como está previsto Griezmann, ya en Madrid tras unas vacaciones en Estados Unidos e Ibiza, debería esperar al lunes porque el fin de semana no es un día hábil para completar ese trámite. Tendrá que seguir pagando multas a la espera de poder ponerse a las órdenes de Ernesto Valverde. No pisaría el Camp Nou hasta la disputa del Joan Gamper, ya en agosto. Tiempo suficiente para que explique 'su error' del verano de 2018 y la afición vaya variando su actitud hacia él.