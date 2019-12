Barcelona-Real Madrid «Ir juntos al Clásico es una cosa diferente, son las normas» Zinedine Zidane durante su comparecencia ante los medios / Foto: AFP | Vídeo: Atlas Zidane se muestra «con ganas» de visitar al Barcelona por el buen momento del equipo y no está preocupado por los factores externos RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Martes, 17 diciembre 2019, 12:12

«Llegamos bien al Clásico, anímicamente y físicamente», explicó un Zinedine Zidane que compareció muy animado ante los medios de comunicación para analizar la previa del Clásico del Camp Nou, rodeado de importantes medidas de seguridad. «Nosotros debemos pensar que se va a jugar. Lo de fuera, podemos estar hablando una semana. Nosotros ponemos nuestra energía en el terreno de juego», dijo antes de pasar de puntillas sobre la decisión de que ambos equipos compartan hotel y viajen juntos al Camp Nou. «No se si es una derrota. Es una cosa diferente. Las normas son las normas. Dijeron que tenemos que salir juntos y vamos a salir juntos. No hay que explicar más cosas. Lo importante es que jugamos el partido y ya está».

De hecho, quiso centrar el foco en lo deportivo pasando de la política e incluso de las quejas arbitrales de su rival. «No tengo que explicar nada de lo que ocurre en Cataluña. No estoy aquí para eso. Mi trabajo es pensar para lo que ocurre en el campo. Sólo nos interesa jugar al fútbol. El árbitro tiene que estar tranquilo y hay que dejarle hacer su trabajo. No creo que sea una medida de presión. Cada uno puede opinar y decir lo que quiera«.

«Se dicen muchas cosas pero la gente quiere ver un partido, hay mucho ruido pero es para nada»

Zidane considera que «la gente lo que quiere ver es un buen partido de fútbol. El se quiere poner en el partido para hacer las cosas bien como nosotros y como el Barcelona. No debería parar el partido si hay pancartas. Se dicen muchas cosas pero la gente quiere ver un partido. Hay mucho ruido pero es para nada», recalcó.

A nivel futbolístico tampoco mostró nervios previos. «No me preocupa nada del Clásico. Me acuerdo de cuando yo jugaba. Vives para jugar estos partidos. La solidaridad es siempre muy importante, jugando juntos, con energía y con ganas. Nosotros entrenamos muy bien y el partido es la consecuencia. Lo importante es estar preparados al 100% y lo estamos. No sé si al Madrid se le da mejor el Camp Nou. Tienes que tener tu mejor versión. Ahí en Barcelona es lo mismo. No creo que haya un partido en el Bernabéu y en el Camp Nou otro».

La importancia de Messi

Es por ello que Zidane avisó que «pase lo que pase voy a disfrutar del Clásico. Sabemos con quien nos enfrentamos que es un equipo muy bueno, sabemos el jugador que tienen, que es Messi, pero nosotros también tenemos nuestras armas».

Entre ellas el uruguayo Fede Valverde, un complemento ideal para Casemiro aunque no tiene pensado un marcaje individual a Leo Messi como hiciera con Mateo Kovacic. «Cada día tiene su historia. En su momento Kovacic fue un jugador idóneo para hacer una marca a Messi, pero ahora es otro momento distinto y veremos qué vamos a hacer. Nosotros hemos encontrado a un Valverde, no a un Pogba. Está demostrando que puede estar aquí».

Otro de los nombres propios de su comparecencia fue Gareth Bale. «Está con nosotros, entrenando bien, es un jugador importante y mañana va a estar preparado como todos», zanjó antes de finalizar con una reflexión sobre la trascendencia del encuentro. «Pienso en este partido porque es el siguiente. Sabemos el tipo de partido que es, contra un adversario que está teniendo una buena temporada y espero que veamos un buen partido de fútbol. Y creo que lo importante no es el resultado sino todo lo que vamos a ver durante el partido».