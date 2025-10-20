El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Vinicius, durante el Getafe-Real Madrid celebrado el domingo. EP
Análisis

Vinicius también prende la mecha como revulsivo de lujo

El brasileño revolucionó el partido del Real Madrid en Getafe como ya hiciera frente al Oviedo, pero provocó un nuevo incendio en el Coliseum antes de la Juventus y el clásico

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Lunes, 20 de octubre 2025, 13:43

Comenta

Vinicius vuelve a estar en boca de todos tras la apurada victoria que logró el Real Madrid el domingo en Getafe, la cual le ... permitirá llegar líder al clásico del Santiago Bernabéu. El brasileño, al que Xabi Alonso reservó de entrada pensando también en el duelo europeo con la Juventus del miércoles, entró en acción en el minuto 55 y su aparición, junto a la de Arda Güler, revolucionó el pleito en el Coliseum. Provocó la roja de Nyom que dejó al cuadro azulón con un futbolista menos justo antes de que Mbappé descerrajase a David Soria y también forzó la expulsión de Álex Sancris por doble amarilla que redujo aún más la capacidad de respuesta del bando local. Su impacto en el partido fue tan grande como el nuevo incendio que provocó a su paso un futbolista que no deja indiferente a nadie.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 68 años la docente Victoria Zaragozí, que fue profesora en el IES Universidad Laboral y Padre Feijoo
  2. 2 Roban dinero, atún y jamón en el local de Avilés que sufrió otro asalto y los detienen al volver a por la comida que escondieron
  3. 3 Robo en el museo Louvre: siete minutos de expolio, huida en scooter y el olvido de uno de los diamantes más caros del mundo
  4. 4 El tridente de ases del Sporting vuelve a brillar
  5. 5

    El traslado del Albergue Covadonga, en Gijón, durará dos años y se mudará a usuarios y personal en dos fases diferentes
  6. 6 Furor por los tangas de pelo de Kim Kardashian: cuestan 42 euros y están agotados
  7. 7 Condenada una gijonesa por estafar a un hermano discapacitado intelectual
  8. 8 Detenidas una madre y una hija en Avilés tras agredirse mutuamente
  9. 9

    Óscar Puente asegura que rescatar el peaje de la autopista del Huerna tiene «una connotación jurídica» inasumible: esto es lo que marca la ley
  10. 10 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Vinicius también prende la mecha como revulsivo de lujo

Vinicius también prende la mecha como revulsivo de lujo