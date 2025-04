Rodrigo Errasti Mendiguren Madrid Domingo, 15 de diciembre 2019, 23:51 Comenta Compartir

«Courtois decidió subir el mismo, es una muestra de que no bajamos los brazos nunca», decía con satisfacción Zinedine Zidane. El guardameta belga explicó en Real Madrid TV cómo se gestó su participación en la jugada del gol de Benzema que provocó el 1-1 final y destacó la importancia de ese tanto antes del clásico. «Este punto nos da un subidón para ir al Camp Nou», dijo el portero que explicó como fue la prolongación. «Hay que subir con convicción de que lo vas a marcar. Antes de eso Vallejo pudo hacer el 2-0, pero hice una buena parada. Miré al banquillo, pero sabía que iba a subir porque quedaban 30 segundos. Entre todos hay que ayudar. También hice dos buenas paradas en el segundo tiempo. Mido dos metros y los rivales se pueden poner algo nerviosos si yo subo. Toni (Kroos) pega los córners al primer palo, vi que el balón iba a mi altura y remate bien. La pelota después se fue para Benzema y marcó. Fue un punto bueno logrado aquí. Nos da un pequeño subidón, porque si vas al Campo Nou perdiendo 1-0, es peor. Lograr un punto en el último minutos siempre deja buen sabor de boca».

Su compañero Dani Carvajal también destacó lo valioso que puede ser ese punto conseguido en el descuento. «Si no puedes ganar, no pierdas. Se nos puso el partido cuesta arriba, pero el equipo se ha volcado y lo hemos conseguido. Habla del Real Madrid de no rendirse hasta el final. Conseguimos empatar en el último minuto y ojalá este punto nos ayude a ganar esta Liga», explicó el lateral sobre la moral que les proporciona de cara al Camp Nou: «El equipo se mantiene sin perder y anímicamente está muy bien. El impulso anímico de hoy es fantástico. Ahora hay que ganar en el Camp Nou para irnos de vacaciones en lo más alto».

Zidane optó por analizar lo ocurrido y no hablar del duelo del miércoles. «Mira, a partir del lunes pensaremos en el partido. El Clásico hay que disfrutarlo. Es un punto que me sabe a poco por lo que hicimos en la primera parte. Me hubiera gustado marcar los primeros. No se ha podido, pero hay que estar orgulloso del partido. Cuando en un campo así de difícil te meten un gol faltando pocos minutos te vienes abajo, pero seguimos pensando en que se podía lograr algo y lo logramos».

El preparador francés destacó que hasta el final el equipo compitió para evitar la derrota. «Esto te demuestra lo que somos, hasta el final luchamos, peleamos y lo que queremos es conseguir un resultado bueno. No bajamos los brazos. Lo conseguimos con el remate de Courtois y de Karim. Me alegro por ellos porque ha sido un esfuerzo tremendo de todos. Es un campo complicado para sumar. Lo conseguimos, logramos un buen resultado. Podemos estar un poco enfadados porque nuestra primera parte fue muy, muy buena pero nos faltó el gol. Esto es el fútbol. Sufrimos en la segunda parte porque entraron mejor en el juego, pero conseguimos un punto importante para lo que estamos haciendo. Hemos creído hasta el final y empatamos con mérito. Por lo menos hemos conseguido un punto».

No quiso incidir en que Casemiro fuera suplente para evitar su amarilla pensando en el Clásico. «Casemiro ha jugado casi todos los partidos. Tenía que descansar también y jugaron otros», dijo destacando que pese a los muchos cambios el equipo fue capaz de responder. «Eso es bueno, significa que están todos metidos en los que estamos haciendo. Ahora hay que seguir porque viene un partido bonito», finalizó.