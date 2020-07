Análisis Sergio Ramos se carga de argumentos para la renovación Sergio Ramos celebra el gol de la victoria ante el Getafe. / Gabriel Bouys (Afp) Estilete de un Real Madrid que avizora el título de Liga, el capitán blanco presiona al club para prolongar su contrato con un rendimiento extraordinario ÓSCAR BELLOT Madrid Viernes, 3 julio 2020, 14:10

Sergio Ramos es uno de los principales artífices de la formidable racha que ha dejado al Real Madrid avizorando el título de Liga. Con cuatro goles en seis partidos desde la reanudación de la competición, dos de ellos desde el punto de penalti, encabeza la tabla de artilleros del desconfinamiento junto a Iago Aspas, Raúl García y Gerard Moreno, a la vez que ejerce de líder de una zaga que firma los mejores guarismos defensivos de Europa. Terrateniente de ambas áreas, el camero se carga de argumentos cada vez que pisa el césped para prolongar el vínculo que le une al club de Chamartín hasta el 30 de junio de 2021.

Presidente y capitán se encontraron al término del partido contra el Getafe para que el mandatario entregara al central una camiseta conmemorativa de sus 450 partidos de Liga con la zamarra merengue, barrera que sólo habían alcanzado otros cuatro mitos blancos: Raúl González (550), Manolo Sanchís (523), Iker Casillas (510) y Carlos Santillana (461). A este último lo rebasó en el Alfredo Di Stéfano en el registro de encuentros disputados entre todas las competiciones (646), lo que le deja a 64 envites de pisar el podio histórico que ahora delimita Sanchís con 710. A su ritmo habitual, y de no mediar lesiones de alcance, lo superaría en el primer tramo de la campaña 2021-2022, una vez producida esa ampliación de contrato cuyo principal escollo será la duración.

El futbolista que percibe unos 12 millones de euros por curso, sabe que se halla ante su última rúbrica y desearía ver incrementados sus emolumentos, acorde con su extraordinario rendimiento, aunque es consciente de que la crisis generada por la pandemia del coronavirus obliga a ajustes. Su anhelo es firmar hasta 2023, pero para ello necesita que Florentino Pérez haga una excepción con la tradicional política de renovar de año en año los contratos de los futbolistas que están en la treintena.

La relación entre ambos es buena, pese a que el pasado verano suscitó resquemor en el club la presunta oferta de un equipo chino tras la que algunos vieron una forma de presionar al presidente del Real Madrid para que aceptase sus condiciones. Sergio Ramos negó en público cualquier tipo de maniobra en una insólita comparecencia ante la prensa que sirvió para calmar las aguas y desde entonces la comunicación ha sido fluida. Prueba de ello fue el entendimiento sobre la rebaja salarial del 10% solicitada a la plantilla y el cuerpo técnico para cuadrar las cuentas y rápidamente acordada a comienzos de abril. El capitán atendió solícito las demandas de los despachos y logró que el vestuario aceptase la medida sin que trascendiesen disonancias, una situación muy alejada del tortuoso proceso llevado a cabo por el Barça.

Un jugador «irrepetible»

El club valora sus esfuerzos y lo considera una pieza fundamental por su sintonía con Zinedine Zidane, capacidad de liderazgo y una aportación que no entiende de edades. A sus 34 años, es el segundo futbolista más empleado por Zidane este curso (3.515 minutos, sólo superado por Casemiro) y también el segundo máximo realizador con once tantos, la mitad que Benzema. Lleva un gol más en Liga que un delantero del calibre de Antoine Griezmann y ya ha igualado su campaña más prolífica en el apartado ofensivo desde que llegara al Real Madrid en el verano de 2005, con cinco partidos para establecer una nueva plusmarca dentro de una colección de récords que no cesa de incrementar.

Titular en 448 de esos 450 encuentros de Liga que ha disputado como merengue, es el defensa más goleador de la historia del torneo con 80 dianas (78 con el Real Madrid y dos con el Sevilla). Acumula 98 goles entre todas las competiciones, por lo que no sería extraño que se convirtiese en centenario antes de cerrar la temporada, sobre todo si dispone de alguna pena máxima más, suerte en la que encadena 19 ejecuciones sin fallo.

«Es nuestro líder dentro y fuera del campo. Es un jugador irrepetible, único», remarcó por enésima vez Zidane, mientras Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, ensalzaba su capacidad para manejar la presión. «Trabajo, paciencia, victoria, equipo. De tres en tres hacia nuestro objetivo. ¡Vamos!», clamó el aludido en sus redes sociales tras la victoria en un duelo envilecido ante el Getafe que resolvió el de casi siempre.