Thomas Partey, en libertad bajo fianza por su juicio por violación y a punto de fichar por el Villarreal

Marcos Sánchez Valencia Martes, 5 de agosto 2025, 15:03 | Actualizado 15:37h.

Thomas Partey, exjugador del Arsenal, acusado de cinco cargos de violación y uno de agresión sexual, presentados por tres mujeres y que supuestamente ocurrieron entre 2021 y 2022, ha sido puesto en libertad bajo fianza hasta ser juzgado el próximo 2 de septiembre. Esta decisión se ha tomado después de que el exgunner acudiese al Tribunal de Magistrados de Westminster a declarar sobre estos supuestos hechos.

La denuncia no se hizo pública hasta el 4 de julio de este mismo 2025; sin embargo, el futbolista ghanés lleva siendo investigado desde hace dos años y medio. Thomas Partey, tras quedar en libertad condicional, no podrá tener ningún tipo de contacto, directo o indirecto, con las tres denunciantes. Su caso ha sido transferido a un tribunal de la Corona para el próximo juicio, que, como ya se ha apuntado, será el 2 de septiembre en Old Bailey, eI tribunal penal central de Inglaterra y Gales.

El centrocampista de 32 años fue acusado por una primera mujer de dos cargos de violación, una segunda de tres cargos de violación, y una tercera víctima de agresión sexual. Thomas Partey siempre ha negado estas acusaciones. Los hechos, que supuestamente acaecieron entre 2021 y 2022, ocurrieron un año después de que el ghanés pusiese rumbo del Atlético de Madrid al Arsenal por una cifra de 50 millones de euros.

Ahora, tras acabar contrato este junio con los londinenses, se encontraba en la órbita del Villarreal, siempre y cuando su situación judicial quedase resuelta y no hubiese ningún inconveniente a la hora de ficharlo. Pues, según señala Fabrizio Romano, este fichaje finalmente se terminará dando y el ghanés llegará libre a La Cerámica, algo que no gustará a parte de la afición grogueta, que en los últimos días ha clamado en redes sociales contra la llegada de Partey. La afición del Arsenal ya se mostró molesta durante los últimos años con el rendimiento del futbolista. Ahora, se quejan de estos últimos supuestos hechos porque consideran que van en contra de los valores que el club promulga.