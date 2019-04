Jornada 30 Zidane recupera la primera unidad ante un Valencia embalado Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid. / Javier Soriano (Afp) El Real Madrid acudirá con el once de gala a Mestalla, donde los locales aspiran a superar una racha de hace 77 años ÓSCAR BELLOT Madrid Miércoles, 3 abril 2019, 08:09

Con la recuperación de futbolistas clave a los que Zinedine Zidane dio descanso ante el Huesca, el Real Madrid visita Mestalla para medirse a un Valencia embalado que sueña con entrar en la próxima edición de la Champions y presume de lo que sólo pueden otros seis conjuntos del continente al mantenerse vivo en las tres principales competiciones. Un duelo especial, el número 200 entre ambos, que contrapondrá el oficio de un equipo que se ha quedado sin objetivos de relumbrón con el empuje de otro que supo mantenerse a flote en un tormentoso inicio de temporada y atisba una llegada a puerto que acogería con alborozo de lograr colarse entre los cuatro primeros de la Liga y sacar botín de su periplo por la Europa League o cantar victoria en la final de Copa ante el Barcelona del 25 de mayo.

Afronta el Real Madrid el hueso a priori más duro de roer en las nueve jornadas que le quedan antes de dedicar toda su atención al verdadero reto que motivó la vuelta de Zidane: la reconstrucción de la plantilla. De ahí que el técnico aprovechase el duelo con el Huesca para auscultar a futbolistas a los que aún no había podido ver sobre el césped como Marcos Llorente, Brahim o su hijo Luca, a la par que concedía tregua a las castigadas piernas de baluartes como Varane, Modric, Kroos o Marco Asensio.

Retornaron los cuatro últimos a la convocatoria contra el Valencia, de la que se cayeron Fede Valverde y el joven talento malagueño por decisión técnica, así como el mediocentro madrileño, que no entrenó este martes por una sobrecarga en su pierna derecha tras volver a la competición el pasado domingo frente al colista, lo que deja en cuatro la cifra de inquilinos en la enfermería de Valdebebas, donde continúan Vinicius, Carvajal y Courtois. Se añade a ello la baja por sanción de Nacho, lo que clarifica el panorama de Zidane a la hora de articular un once que será de gala.

Keylor Navas volverá custodiar el arco tras la polvareda que levantó la presencia de Luca Zidane en la anterior jornada. «La gente que opina y quiere ir por el lado personal me da igual», dijo este martes el preparador cuando se le cuestionó por los recelos que suscitó la decisión de situar a su hijo bajo palos. Una apuesta que recrudeció el debate sobre la portería, avivado desde el retorno al banquillo del marsellés, que provocó que Courtois perdiese la condición de intocable de que gozó con Santiago Solari. La competencia está de nuevo abierta, lo que no significa que ocurra lo mismo el próximo curso donde, a tenor de las palabras del francés, podrían no caber los dos guardametas de máximo nivel que ahora tiene a su disposición. «No vamos a tener el tema de los porteros el próximo año, va a ser bien claro», dijo cuando se le inquirió por una posible alternancia entre torneos como la que dispuso Carlo Ancelotti con Diego López e Iker Casillas en la campaña 2013-2014.

Al eje de la zaga regresará Varane, después de que Zidane negase que el central haya comunicado su presunto deseo de marcharse en verano. Reguilón, uno de los pocos futbolistas que no han tenido aún ni un minuto a las órdenes del francés, pelea con Marcelo por el carril zurdo. En la medular, Casemiro, que se estrenará en esta segunda etapa del técnico, guardará las espaldas de Modric y Kroos, con un tridente conformado por Bale, Marco Asensio y Benzema.

Dieciséis partidos invicto

Mientras que Celta y Huesca constataron la dificultad que tienen los jugadores del Real Madrid para motivarse cuando en juego sólo está la dignidad profesional y las batallas individuales por no quedarse fuera del escaparate la próxima temporada, al Valencia le sobran optimismo y metas. La victoria ante el Sevilla, certificada con un tanto de Parejo, ha ratificado sus aspiraciones de sacar el boleto para la próxima edición de la Champions.

El cuadro che no cae en Liga desde el 5 de enero, cuando el Alavés le doblegó en Mendizorroza, y su última derrota se produjo el 22 de ese mismo mes, ante el Getafe en la ida de cuartos de Copa. Ha sacado 20 de los últimos 30 puntos en el torneo de la regularidad, lo que le ha permitido saltar del undécimo al sexto puesto, con Alavés y Getafe sintiendo ya su aliento. Ha dejado a cero su portería en cinco de los siete últimos partidos y acumula 16 consecutivos invicto, por lo que de no sucumbir ante el Real Madrid, superaría la racha que firmó en la campaña 1941-42, aquella de la 'delantera eléctrica' de Epi, Amadeo, Mundo, Asensi y Gorostiza. Marcelino, a diferencia de Zidane, no planea muchos cambios en el once, que se parecerá bastante al que ganó en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

-Alineaciones probables:

Valencia: Neto, Wass, Gabriel, Garay, Gayà, Soler, Parejo, Kondogbia, Cheryshev, Gameiro y Rodrigo.

Real Madrid: Keylor Navas, Odriozola, Varane, Sergio Ramos, Reguilón, Casemiro, Modric, Kroos, Bale, Marco Asensio y Benzema.

Árbitro: González Fuertes (comité asturiano)

Estadio: Mestalla

Hora: 21:30 h.

TV: beIN LaLiga.