¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Fede Valverde, durante el partido entre el Rayo y el Real Madrid. Sergio Pérez / EFE

Valverde, diez días de baja por una lesión muscular

El uruguayo no viaja con su selección durante la ventana FIFA y trabajará en Valdebebas para estar recuperado a la vuelta

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:25

Fede Valverde sufre una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha, según el diagnóstico de los servicios médicos del Real Madrid, que examinaron este lunes al futbolista después de que éste abandonase el terreno de juego durante los últimos minutos del duelo ante el Rayo Vallecano por unas molestias en el aductor.

Debido a esta lesión muscular, el centrocampista uruguayo no viaja con su selección para disputar los partidos amistosos ante México y Estados Unidos, y se quedará en Valdebebas trabajando con el objetivo de recuperarse a tiempo para la vuelta de la competición de clubes tras la última ventana FIFA del año.

El gran objetivo del charrúa pasa por estar disponible para el siguiente compromiso del equipo de Xabi Alonso, el domingo 13 de noviembre contra el Elche de Eder Sarabia en el Martínez Valero, un propósito bastante realista a tenor de los plazos marcados por el departamento médico madridista, de alrededor de diez días de baja.

Valverde ha disputado hasta la fecha todos los partidos del Real Madrid esta temporada a excepción del encuentro de Champions contra el Kairat Almaty, en cuya antesala expuso públicamente su reticencia a jugar como lateral derecho. Precisamente ese rol es el que ha desempeñado desde entonces por la lesión de Carvajal y el pobre rendimiento de Trent Alexander-Arnold, sustituto del uruguayo en el tramo final del partido en Vallecas.

