Jornada 17 El Real Madrid busca sensaciones en España Santiago Solari da instrucciones. / EFE El campeón del mundo estrena el año a domicilio en partido aplazado y Solari reclama al equipo «mucha energía» AMADOR GÓMEZ Madrid Jueves, 3 enero 2019, 00:18

Después de un récord de tres Copas de Europa y tres títulos en el Mundial de Clubes de forma consecutiva, el Real Madrid, que sólo ha ganado dos de las diez últimas Ligas (en 2012 y 2017), aspira a reencontrar sus sensaciones de campeón en España, con el regreso a la competición doméstica este jueves contra el Villarreal en el estadio de la Cerámica. En partido aplazado a causa, precisamente, de la participación del equipo blanco en el Mundialito, el Real Madrid aspira a acercarse al liderato y a recuperar el respeto perdido en un campeonato en el que va sumando puntos rodeado de desencanto y sufrimiento, como le ocurrió recientemente ante el Huesca y el Rayo. A ambos se impuso el Madrid por la mínima en las dos últimas jornadas, en el Alcoraz y el Bernabéu y, precisamente, el Villarreal será el tercer rival en zona de descenso al que se enfrentará el conjunto blanco.

«Encarar el año con la máxima humildad, compromiso e ilusión» SolAri

Acostumbrado a triunfar en las competiciones internacionales, pero a decepcionar en las nacionales, Solari quiso este miércoles reflejar la ambición de su plantilla para luchar y aspirar a los tres títulos que le quedan, aunque para ello reconoce que es fundamental «estar bien física y anímicamente». «Al equipo le veo ilusionado, con ganas y con mucho compromiso y ganas de seguir ganando, que es lo que ha demostrado en el Mundial de Clubes, ganando con solidez», destaca Solari, quien, mientras se echa en falta fútbol y una idea clara de juego, también reclama «mucha energía», aparte de «encarar el año con la máxima humildad, compromiso e ilusión». «La competición está abierta a la magia», afirma quien dirige un equipo que, con todo lo malo, en caso de victoria se colocará a sólo dos puntos de la segunda plaza del Atlético y a cinco del Barça.

Sin embargo, sin olvidar que al Real Madrid se le suele atragantar el nuevo año, un tropiezo en terreno del 'submarino amarillo' mantendría en una situación más que discreta a un equipo obligado, no sólo a competir, sino a ganarlo todo, aunque en la Liga, agarrado a los goles de sus puntas y a su guardameta, continúa sin dar señales de autoridad ni de consistencia. Con dudas en defensa, centro del campo, afectado ahora por lesión de Marcos Llorente cuando había irrumpido con fuerza el canterano, y también en ataque, donde no deja de añorarse a Cristiano Ronaldo y se exige más contundencia a Bale y Benzema. «Es muy importante que contra el Villarreal, que en su casa siempre es un equipo muy complicado, tengamos ritmo y lo transformemos en energía ofensiva y defensiva», subraya el entrenador del Real Madrid, mientras que el del conjunto castellonense, Luis García Plaza, avisa que el campeón de Europa «cuando juega bien es imparable y cuando no, te gana».

De momento, al Real Madrid le mantienen vivo en la Liga, aparte de los errores del resto de candidatos, su calidad y su oficio, aunque le cuesta demasiado superar a adversarios a priori más asequibles, ante los que no consigue cerrar los partidos tras adelantarse en los primeros minutos. El Villarreal, sin embargo, sólo ha ganado en esta Liga tres de los 16 partidos disputados en su estadio y, como reconoce su técnico, el encuentro llega «en situación de mucha necesidad para ambos».

Cambio de entrenador

Tras la destitución de Javi Calleja en el banquillo del equipo castellonense, su sustituto intenta que el equipo escape del fantasma del descenso y que el técnico funcione también como revulsivo para sus jugadores, aunque Solari considera que «el cambio de entrenador es muy reciente (el pasado 10 de diciembre) y, pese a la modificación de estilo, de sistema, el Villarreal es el mismo equipo con otras características». El suyo, con las bajas por lesión de Marcos Llorente, Marco Asensio y Mariano, continúa siendo demasiado inestable y poco fiable, al menos en la Liga, aunque Solari insiste en que ve a sus jugadores en buen estado, «para sacar lo mejor más allá de los pocos días de trabajo».

Bastante más crítico se mostró este miércoles Luis García con el calendario que le espera al Villarreal, que según el técnico madrileño afronta «tres semanas de locura, con partidos muy pegados». «Nuestro calendario es de locos y no lo entiendo. Creo que hay otra manera de hacer las cosas. Nos tendrían que dar más separación entre los partidos y nos lo han complicado al máximo», se quejó Luis García.

Alineaciones probables:

Villarreal: Asenjo, Layún, Álvaro, Funes Mori, Jaume Costa, Cáseres, Trigueros, Fornals, Chukweze, Gerard Moreno y Bacca o Toko Ekambi.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Modric, Casemiro, Kroos, Lucas Vázquez, Benzema y Bale.

Árbitro: González Fuertes (Asturiano).

Estadio y horario: La Cerámica. 21:30 h. (Movistar Partidazo).