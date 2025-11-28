Xabi Alonso recupera soldados para la causa

Óscar Bellot Madrid Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:49 | Actualizado 13:56h. Comenta Compartir

Buenas y tranquilizadoras noticias para Xabi Alonso, que recuperó soldados para la causa durante el entrenamiento que llevó a cabo el Real Madrid este viernes en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Antonio Rüdiger y Franco Mastantuono se ejercitaron con el grupo y apuntan a formar parte de la expedición que se medirá el domingo al Girona en Montilivi, donde igualmente estarán Thibaut Courtois y Eduardo Camavinga. También Éder Militao se ejercitó con el grupo, aunque de forma parcial. Si bien parece descartada su presencia ante el Girona, la vuelta a la acción del brasileño está más cerca.

La gastroenteritis que impidió a Courtois viajar el martes a Grecia de cara al choque que enfrentó al Real Madrid con el Olympiacos en el Estadio Georgios Karaiskakis es ya cosa del olvido, por lo que el cancerbero belga no tendrá problema alguno para enfundarse los guantes en Montilivi y prolongar así su racha en la Liga, competición en la que no se ha perdido ni un solo minuto en lo que va de campaña.

Aunque Andriy Lunin cumplió con su papel en El Pireo, donde dejó intervenciones de mucho mérito pese a encajar tres goles, el retorno del muro de Bree es una excelente noticia para el Real Madrid, que ha recibido cinco tantos en los dos últimos partidos en medio de una plaga de lesiones y problemas médicos que han afectado especialmente a la retaguardia del equipo de Chamartín.

De El Pireo salieron tocados Raúl Asencio y Álvaro Carreras, pero los dos estarán en Girona. Allí aparecerá también probablemente Rüdiger, que no juega con el Real Madrid desde finales de agosto. Una lesión en el recto anterior de la pierna izquierda sufrida en el último entrenamiento previo al partido ante la Real Sociedad correspondiente a la cuarta jornada de Liga ha mantenido desde entonces fuera de combate a Rambo, que ya ve la luz al final del túnel. Su regreso aliviaría a Xabi Alonso, que todavía tiene en el dique seco a David Alaba y deberá moverse con cautela con Militao para evitar una recaída, a la vez que está pendiente del estado de Dean Huijsen. El internacional con España tampoco entrenó este viernes tras causar baja ante Olympiacos por molestias en la rodilla y parece descartado ante el Girona.

Sí viajará hasta allí Camavinga, que ha superado el resfriado que llevó a Xabi Alonso a retirarle mediado el partido del miércoles frente a Olympiacos y se ejercitó sin problemas este viernes al igual que Mastantuono. El extremo argentino podría ser otra de las novedades en la convocatoria que ofrecerá este sábado el preparador tolosarra aunque, como sucedió ante Olympiacos, todo dependerá de las sensaciones que tenga el futbolista de Azul en el último entrenamiento que llevará a cabo el Real Madrid porque la pubalgia que sufre es una dolencia muy traicionera y el cuerpo técnico no quiere arriesgar con él lo más mínimo.