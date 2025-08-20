Un futbolista del Leganés se plantea pedir el permiso de paternidad

Alain Mateos Miércoles, 20 de agosto 2025, 13:46 Comenta Compartir

Situación surrealista la que se está viviendo en el Leganés. Juan Cruz, un extremo hispanoargentino de 25 años muy habilidoso, busca desesperadamente salir del club madrileño tras su descenso el curso pasado a Segunda. El jugador cuenta con ofertas de Primera, entre las que se incluyen Alavés y Rayo, pero la directiva pepinera se mantiene firme en la cláusula del contrato: o diez millones de euros o nada. Y la tensión entre las partes es tal que, según desvela 'Marca', el deportista se estaría planteando coger el permiso de paternidad dado que su hijo nacerá en las próximas fechas. Sería la primera vez que un futbolista profesional lo solicita.

Cruz tiene un valor de mercado de cinco millones de euros, según el reputado portal Transfermarkt, y llegó hace un año a Leganés procedente del Betis a cambio de un millón de euros. El club pepinero pagó ese millón por el 60% de los derechos del futbolista, por lo que aún el 40% restante pertenece a la entidad sevillana. Es decir, si el Leganés vendiese a su futbolista, casi la mitad de lo ingresado iría a las arcas verdiblancas. De ahí la postura inflexible de los madrileños, que exigen al contado el abono de la cláusula de rescisión.

Entre los equipos interesados está el Alavés. Los vitorianos consultaron al Leganés el precio de Cruz, pero cuando escucharon la cantidad frenaron en seco, tal y como adelantó EL CORREO. Hubo una segunda oferta, pero también lejos de los diez millones exigidos. En las últimas semanas el optimismo había crecido en Vitoria debido a las presiones que el propio futbolista estaba ejerciendo internamente. El otro club que puja fuerte es el Rayo. 'Marca' asegura que el conjunto vallecano ha paralizado el resto de operaciones pendientes hasta saber si podrán firmar al hispanoargentino.

Aun así, la postura del Leganés parece chocar con las posibilidades económicas de Rayo y Alavés. «Ese contrato se puede negociar pero no puedes pretender que el club acepte algo que no está dispuesto a aceptar. A día de hoy, lo que nos ha llegado no estamos dispuestos a aceptarlo porque lo vemos insuficiente», afirmó el director deportivo del Leganés, Andrés Pardo, el pasado mes de julio al ser preguntado por la situación del futbolista.

Las aguas bajan revueltas en Leganés, aunque todo apunta a que el club tiene la sartén por el mango. Cuenta con la ayuda otorgada por LaLiga al ser uno de los tres equipos descendidos el curso pasado, que en este caso asciende a ocho millones de euros, y ha obtenido otros 20 millones por el traspaso al Leipzig de su extremo en edad juvenil Yan Diomande. Es decir, el club madrileño no tiene necesidad de vender.