Luis Enrique reaparece tras su accidente en bicicleta: «Siempre revierto lo negativo» El entrenador del PSG le restó importancia a la fractura de clavícula sufrida la semana pasada: «Es solo una limitación física, sigo como siempre»

G. Fernández Gijón Sábado, 13 de septiembre 2025, 21:12 Comenta Compartir

«Estoy listo, puedo con todo, sigo trabajando como siempre. Es solo una limitación física», respondía Luis Enrique. El técnico asturiano reapareció este sábado en rueda de prensa, cabestrillo incluido, tras el accidente que sufrió el viernes de la semana pasada cuando montaba en bicicleta y que le provocó una fractura de clavícula por la que tuvo que ser intervenido.

«Siempre que pasa algo negativo en mi vida intento revertirlo y ver las cosas positivas que trae este camino», ahondaba el entrenador del PSG en la comparecencia de prensa previa al duelo que su equipo disputará en la tarde de este domingo, a las 17.15 horas, ante el Lens. Los parisinos, actuales campeones del torneo de la regularidad francés, suman nueve puntos de nueve posibles. La semana que viene comenzarán su defensa de la Champions.

Una fractura de clavícula

«Tras sufrir una caída en bicicleta este viernes, el entrenador del PSG, Luis Enrique, fue trasladado a urgencias y será operado de una fractura de clavícula». Es el mensaje con el que el club parisino anunciaba el pasado 5 de septiembre del percance que había sufrido el técnico gijonés practicando una de sus aficiones.

«El club expresa su total apoyo y le desea una pronta recuperación», continuaba el mensaje de los vigentes campeones de la Champions League. Casualidades del destino, el accidente del técnico asturiano tuvo lugar justo en el mismo día en el que su región, Asturias, era el epicentro del deporte del pedal, con el paso de la caravana ciclista con motivo de la Vuelta a España.