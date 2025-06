Una marea rojiblanca de goles y sonrisas por una buena causa

Iván García Gijón Sábado, 21 de junio 2025, 19:31 Comenta Compartir

A Diego Pajares le costará olvidar la jornada de este sábado. «Poder participar en este torneo para él es algo fantástico», cercioraba su madre Ana desde las gradas de Mareo. La Escuela de Fútbol acogió la segunda edición del torneo inclusivo Marea Rojiblanca. «Lleva ya dos goles así que estará encantado de la vida», explicaba la familiar del jugador, casi al término del último de los partidos.

Durante buena parte de la mañana, de diez a una, los campos número cinco y seis de las instalaciones acogieron una lluvia de goles entre los integrantes de los diferentes proyectos deportivos del propio Sporting y de otros siete clubes, fundaciones y asociaciones: Eusebio Sacristán, Samo, U. D. Castros, Racing de Santander, Maspaz, Vegapresas y el C. D. Montevil. En este último club de barrio gijonés militaba el propio Pajares. Como él, decenas de jugadores disfrutaron sobre el césped de Mareo en una mañana muy especial en la que los goles, o más bien los marcadores, quedaron en un segundo plano.

«Muy positivo todo, los chicos disfrutan de la actividad», valoraba Daniel Moro desde el verde de la Escuela de Fútbol. «El ambiente ha sido muy bueno», proseguía el técnico del Vegapresas. «La victoria es lo de menos hoy. El disfrute y la convivencia son lo importante», sentenciaba el técnico. En formato fútbol ocho, los distintos equipos fueron enfrentándose sucesivamente. El Sporting y el Racing fueron los únicos que terminaron invictos, empatando entre ellos a cuatro goles. Aunque ayer, como incidían los participantes, todos eran ganadores.

De diez de la mañana a una, los campos número cinco y seis de la Escuela de Mareo acogieron un sinfín de partidos

Otros colectivos solidarios

La actividad también contó con la presencia de diferentes asociaciones colaboradoras de la ciudad, como la Fundación Albergue Covadonga o Mar de Niebla. «La jornada ha sido impresionante, el ver cómo se unen los equipos y juegan por una causa», explicaba Isabel Vargas. «Nosotras como Mar de Niebla estamos para hacer un poco de representación de nuestra entidad que es luchar por los derechos de las personas».

Con su puesto montado tras una de las porterías buscaban dar «a conocer y dar un poco de información sobre los proyectos que hacemos que van dirigidos a colectivos vulnerables». Vargas consideró «fabulosas y muy necesarias» este tipo de jornadas por «el papel de cohesión que tiene el deporte inclusivo».

«Ha ganado Gijón como ciudad»

«Desde el Ayuntamiento solo podemos dar las gracias al Sporting y su fundación por organizar este tipo de eventos». El concejal de Relaciones Institucionales, Jorge González-Palacios, participó en la entrega de premios del torneo Marea Rojiblanca junto a los exjugadores Claudio Silva y José Antonio Redondo. Desde el césped de Mareo, el edil ratificó «nuestro apoyo total» a este tipo de iniciativas. «Estamos orgullosísimos de todos los equipos que hemos visto aquí durante toda la mañana». Para González-Palacios, ayer era un día en el que «han ganado todos. Ha ganado Gijón como ciudad, el resultado no importa, lo que es fantástico es haber vivido una actividad como esta». La metereología, en el día que el verano llegaba a la ciudad, deparó una mañana gris, con alguna lluvia fina muy puntual. Algo que para el edil en ningún caso deslució la cita. «Incluso el día creo que no ha sido malo. Que no haya habido mucho sol y calor para el deporte también es bueno», concluyó el concejal.