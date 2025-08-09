El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Álvaro Morata, disputando un partido con la selección española. Efe
Mercado

Morata, el arte de ser un nómada

Su aterrizaje en el Como supondrá el décimo cambio de aires del delantero español en quince temporadas, dejando a su paso 223 millones entre traspasos y cesiones

Daniel Panero

Sábado, 9 de agosto 2025, 16:31

Álvaro Morata lo ha vuelto a hacer. Acababa de terminar de deshacer las maletas después de llegar a Turquía en el mes de febrero y, ... apenas seis meses después, vuelve a cambiar de aires. Lo hace para enrolarse en las filas del Como de Cesc Fábregas, un equipo que le permitirá regresar a la Serie A, competición en la que más cómodo se ha sentido, estar en un fútbol de alto nivel con la mira puesta en el Mundial de 2026 y ser importante en un proyecto ambicioso como es el de uno de los clubes que más ha crecido en los últimos años en Italia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres heridos graves en un accidente en la Autovía Minera
  2. 2 Una mujer de 57 años resulta herida al ser golpeada por un autobús municipal que daba un giro en El Natahoyo, en Gijón
  3. 3 Fallece a los 68 años Isaac del Rivero, prolífico dibujante de cómic gijonés y profesor jubilado del IES Piles
  4. 4 Alarma por medusas en Asturias: vuelven a ondear las banderas rojas
  5. 5 El mercado pone en su sitio al Real Oviedo
  6. 6 De Oviedo a Gijón: Chenoa pasa las vacaciones en Asturias
  7. 7 Herido grave el conductor de una furgoneta tras chocar contra un camión en Cangas del Narcea
  8. 8 Mina Longo da el pistoletazo de salida a una masiva Semana Grande: «Gijón está en un nivel superior pero no vamos a tener sitio para tantos»
  9. 9 Una playa de Asturias, entre las 40 mejores del mundo, según National Geographic
  10. 10 Un preso mata a otro cortándole el cuello con la tapa de una lata en la cárcel de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Morata, el arte de ser un nómada

Morata, el arte de ser un nómada