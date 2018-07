CROACIA-INGLATERRA: madurez frente a juventud

Segunda semifinal hoy con dos proyectos opuestos. Se enfrentan la madurez de Croacia con una media de edad de 27,5 años frente a la juventud de Inglaterra, que es al tercera selección más joven de este Mundial con una media de edad de tan solo 25,9 años. De hecho, basta con ver a quienes llevan la batuta de una y otra selección. Modric, 32 años, Rakitic, 30 años y Mandzukic 32 años, frente a Dele Alli, 22 años, Sterling 23 años y Kane, 25 años. Unos, los croatas, llevan varios años jugando juntos y están ante su última oportunidad de ganar un Mundial. Otros, los ingleses, están empezando a crear una nueva época y tienen cuerda para rato.

Desgranando cada selección también vemos dos estilos, a pesar de que ambos tienen jugadores de mucha calidad técnica. La madurez croata les lleva a hacer un fútbol de control, con más pausa, ritmo algo más lento. La juventud inglesa hace que sus partido sean mas verticales, más impulsivos.

En Croacia, Modric y Rakitic son la sinfonía perfecta en el centro del campo. Acostumbrados a llevar la batuta de sus equipos –Madrid y Barça - en partidos importantes, están curtidos en mil batallas. Es fundamental para Inglaterra reducir espacios entre líneas y que los croatas no puedan filtrar pases a las espaldas de sus centrocampistas. Si Croacia, además de marcar el ritmo del encuentro, puede progresar con facilidad, se convierte es una selección temible. Sin embargo, si se atascan con pases horizontales y en un ritmo demasiado lento, el encuentro se les puede volver en su contra.

Es significativo que estén en semifinales después de pasar dos rondas en la tanda de penaltis frente a dos rivales que se les supone inferiores. No pudieron ni con Dinamarca ni con Rusia, a pesar de su dominio. Contra rivales fuertes físicamente y que se meten es su campo les cuesta muchísimo generar ocasiones. Hoy frente a Inglaterra les puede pasar lo mismo, con el peligro añadido para ellos de que los ingleses tienen mas artillería.

Inglaterra al fin tiene portero: Pickford

Y es que el fútbol de Inglaterra va por otro camino. No les hace falta tener posesiones largas para generar peligro, son mucho más verticales. Sterling, Dele Alli y Lingard son eléctricos. Cuando roban, buscan espacios para correr, encaran, van a por el rival sin respiro. No dan tiempo al repliegue, buscan el desorden del rival. A esto hay que unir que por fin tienen un portero que les da seguridad. Antes del campeonato, el guardameta del Everton, Jordan Pickford (24 años) no estaba entre los principales candidatos a convertirse en héroes de su selección. Por fin Inglaterra tiene un portero. Y es que en estas citas necesitas a alguien que esté tocado por un barita mágica en la portería y que aparezca en los momentos clave. En Sudáfrica fue Casillas, en Brasil Neuer,… Pickford podría ser el siguiente.

A pesar de que el fútbol inglés ha sufrido modificaciones, siguen manteniendo peligro en el juego aéreo. Así ganaron a Suecia y se metieron en semifinales. En el fútbol moderno cada vez vemos menos jugadores que van bien de cabeza. Inglaterra sigue manteniendo esa esencia. Cuentan también con el máximo goleador del Mundial, Harry Kane, y un gran llegador como Dele Alli, ambos jugadores del Tottenham y que se entienden de maravilla. A lo que hay que sumar las jugadas de estrategia. Tienen grandes lanzadores y son un peligro en cada falta lateral o saque de esquina. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino marca el estilo de la selección inglesa. Curiosamente el de su rival lo marca Modric, que jugó en el Tottenham. «England, football is coming home».