Nueva decepción en Ganzábal para el Langreo

La Sarriana se llevó de Ganzábal tres puntos de enorme valor en un encuentro en el que supo golpear en los momentos decisivos y castigar ... la falta de acierto de un Unión Popular de Langreo que, pese a proponer más durante muchos tramos del partido, volvió a quedarse sin premio y continúa hundido en la zona baja de la clasificación.

El conjunto visitante comenzó el choque con más determinación de la esperada y ya en el minuto 3 dispuso de una ocasión muy clara, cuando Edu se plantó solo ante Adrián Torre, que respondió con una intervención providencial para evitar el 0-1. Esa acción despertó al Langreo, que atravesó sus mejores minutos poco después. En el 19, una dejada de Miguel Ángel Guerrero permitió a Pablo Pérez armar un disparo que se marchó alto por muy poco, en la que sería la aproximación más peligrosa del cuadro local en la primera mitad. Sin embargo, cuando el Langreo parecía asentado, llegó el primer zarpazo visitante. En el minuto 26, un saque de esquina ejecutado con precisión encontró el salto de Maxi, que remató de cabeza a la escuadra contraria, imposible para Adrián Torre, firmando un 0-1 que dejó tocado al equipo de Pablo Acebal. Ya en el añadido de la primera parte, y en el peor momento posible para los locales, la Sarriana volvió a golpear. Una combinación rápida entre Edu y Millán rompió a la defensa langreana y permitió al atacante definir con un disparo potente y ajustado que se coló en la escuadra, estableciendo el 0-2 en el tiempo de prolongación del primer acto.

Jarro de agua fría

Ese golpe psicológico condicionó por completo la segunda mitad. El Langreo intentó reaccionar, pero se mostró espeso, sin claridad en los últimos metros y acumulando aproximaciones que nunca terminaron de convertirse en peligro real. La Sarriana, por su parte, encontró un escenario ideal para explotar su velocidad a la contra y dispuso de hasta cuatro o cinco ocasiones claras para haber ampliado aún más la renta, obligando a Adrián Torre a intervenir repetidamente.

El conjunto gallego defendió con orden, manejó los tiempos y certificó un triunfo fundamental en su pelea por la permanencia. El Langreo, en cambio, se complica todavía más y afrontará un duelo vital frente al Sámano en su próxima cita liguera.