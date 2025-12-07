El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Pablo Pérez trata de deshacerse de un defensor de la Sarriana en el duelo del Ganzábal. MARIO ROJAS
Langreo 0-2 Sarriana

Nueva decepción en Ganzábal para el Langreo

Los fallos en las áreas condenan nuevamente al Langreo, que encajó dos goles en la primera mitad y se marchó de vacío en su duelo ante la Sarriana

PACO GRANDA

LANGREO.

Domingo, 7 de diciembre 2025, 21:31

La Sarriana se llevó de Ganzábal tres puntos de enorme valor en un encuentro en el que supo golpear en los momentos decisivos y castigar ... la falta de acierto de un Unión Popular de Langreo que, pese a proponer más durante muchos tramos del partido, volvió a quedarse sin premio y continúa hundido en la zona baja de la clasificación.

