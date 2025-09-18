El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Jugadores palestinos celebran uno de sus goles. AFP

Palestina jugará un partido contra Euskadi en Bilbao

El amistoso se disputaría en San Mamés el 15 de noviembre, coincidiendo con el parón de Liga

I.I.

San Sebastián

Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:55

La selección de fútbol de Palestina jugará un partido contra Euskadi el 15 de noviembre en San Mamés. El amistoso ha sido acordado entre la ... Federación Palestina de Fútbol y la Vasca, que no ha contado con las territoriales. El encuentro aprovecharía el parón del calendario de Liga por los cruces clasificatorios del Mundial 2026 en esa fecha y contaría con el beneplácito del Gobierno central.

