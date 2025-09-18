Palestina jugará un partido contra Euskadi en Bilbao

La selección de fútbol de Palestina jugará un partido contra Euskadi el 15 de noviembre en San Mamés. El amistoso ha sido acordado entre la ... Federación Palestina de Fútbol y la Vasca, que no ha contado con las territoriales. El encuentro aprovecharía el parón del calendario de Liga por los cruces clasificatorios del Mundial 2026 en esa fecha y contaría con el beneplácito del Gobierno central.

Este partido será el primero de la Euskal selekzioa con el nuevo presidente de la Federación Vasca, Iker Goñi. La anterior junta directiva de Javier Landeta trató de fijar sin éxito otro encuentro en fecha FIFA, entre el 17 y 25 de marzo de 2025, pero no cuajó.

Euskadi volvería a disputar un encuentro más de año y medio después de su última aparición, en marzo de 2024 ante la Uruguay de Marcelo Bielsa. Entonces, consiguió bajo la batuta de Jagoba Arrasate un empate a uno gracias a un gol de Djaló ante 34.500 espectadores en San Mamés. Fue el regreso de la tricolor tras una inactividad de casi cuatro años.

A falta de la confirmación oficial, la noticia de la celebración de este partido, de alto contenido simbólico y político, llega solo unos días después del final de la Vuelta a España, donde las protestas contra el genocidio que está cometiendo Israel en la Franja de Gaza han sido un clamor, tanto en las etapas vascas como en otras jornadas, lo que llevó a la cancelación de varios finales, incluido el del ultimo día en Madrid.

La presencia del equipo nacional de fútbol de Palestina en Bilbao para jugar un partido contra Euskadi, que ha solicitado sin éxito su ingreso como miembro de pleno derecho de la UEFA y la FIFA, se celebraría sin duda en un clima de alto voltaje reivindicativo, ya que la indignación de la sociedad vasca contra los crímenes que Israel comete a diario contra la población de Gaza está en niveles máximos.

Ya desde el inicio del conflicto se han producido diferentes protestas en los campos de fútbol de Euskadi. En Anoeta han sido muy visibles, lo mismo que en San Mamés, Mendizorrotza y El Sadar. El martes, sin ir más lejos, la afición del Athletic desplegó una pancarta que ocupaba todo uno de los fondos con un mensaje de apoyo a Palestina, antes del partido de Champions contra el Arsenal.

Palestina es selección oficial

En lo deportivo, Euskadi contaría con la baja de los jugadores convocados por otras selecciones para los partidos de esa ventana FIFA. Palestina, por contra, sí tiene reconocida la oficialidad y, de hecho, en junio estuvo a punto de lograr la hazaña de clasificarse para el Mundial del año que viene, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México. Se quedó fuera en el minuto 97 del último partido, cuando Omán transformó un penalti más que dudoso que colocaba el 1-1 en el marcador, cuando a Palestina solo le valía la victoria. Ese postrero gol de Omán le privó de jugar la repesca asiática, paso previo a la cita mundialista.

El equipo nacional palestino juega en el exilio de Jordania, con futbolistas que militan en equipos extranjeros, así como huidos de Cisjordania. En teoría, la Liga palestina se divide en dos primeras divisiones, la de Cisjordania, disputada ininterrumpidamente desde 2008, y la de la Franja de Gaza, que desde 1984 solo ha podido concluir siete campeonatos. De los jugadores de Gaza se sabe que numerosos han fallecido estos meses de ataques israelíes y se desconoce la situación de otros muchos. Los palestinos que juegan en la liga israelí, la mayoría en el Bnei Sakhnin, único equipo árabe de la primera división del país hebreo, no pueden concentrarse con su selección.

La Federación Vasca aún no ha realizado la confirmación oficial de la celebración de un encuentro que tendrá un cariz político y reivindicativo para visibilizar la situación en Gaza. No hay información sobre la venta de entradas, pero cabe suponer que una parte de la taquilla se destinará a necesidades humanitarias en la Franja.