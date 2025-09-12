El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los jugadores del Praviano celebran el tanto marcado al Sporting Atlético. Jonás Pravia
Fútbol | Tercera RFEF

El Praviano no se pone techo tras iniciar el curso con buenas sensaciones

El técnico avilesino Sergio Inclán ha conformado una plantilla joven pero con jugadores «con posibilidades de crecer en esto del fútbol»

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Viernes, 12 de septiembre 2025, 22:47

El Praviano comenzó su décimo cuarta temporada consecutiva en Tercera RFEF con un punto que «supo a poco» frente a uno de los candidatos ... al título como el Sporting Atlético. Manteniendo la base del pasado curso y con fichajes de jugadores «jóvenes pero ya con dos-tres años de recorrido en la categoría», el conjunto rojillo no se quiere «poner techo» este curso.

