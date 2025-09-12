El Praviano no se pone techo tras iniciar el curso con buenas sensaciones

El Praviano comenzó su décimo cuarta temporada consecutiva en Tercera RFEF con un punto que «supo a poco» frente a uno de los candidatos ... al título como el Sporting Atlético. Manteniendo la base del pasado curso y con fichajes de jugadores «jóvenes pero ya con dos-tres años de recorrido en la categoría», el conjunto rojillo no se quiere «poner techo» este curso.

Para el técnico del equipo, el avilesino Sergio Inclán, «la idea es ir compitiendo cada jornada y creciendo día a día. Lógicamente hay unos equipos que están llamados a luchar por el 'play off', pero nosotros intentaremos hacer las cosas lo mejor posible y el tiempo nos pondrá en nuestro lugar en la clasificación».

A Inclán le gusta le mezcla que tiene en su plantilla, en la que apenas quedan jugadores del equipo que con Lucho Valera disputó el 'play off' de ascenso. «Tenemos a gente veterana entre comillas como Juan, Luis Nuño, Ali, Gabancho... y después un grupo de jóvenes pero que no están viviendo su primer año en Tercera, sino que ya tienen algo de trayectoria, que al final se nota. Estoy contento con el equipo, porque creo que tenemos jugadores con posibilidades de seguir creciendo en esto del fútbol».

A nivel personal, tras una larga carrera fuera, regresó a Asturias por motivos familiares y «por ahora no tengo pensado moverme. He rechazado cosas y estoy disfrutando en Pravia. El tiempo dirá». Por lo pronto, el equipo visita mañana sábado al Llanes, a partir de las 17 horas en San José.